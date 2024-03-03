https://ria.ru/20240303/shvydkoy-1930854509.html
Швыдкой оценил программу развития малых городов, которую предложил Путин
Швыдкой оценил программу развития малых городов, которую предложил Путин - РИА Новости, 03.03.2024
Швыдкой оценил программу развития малых городов, которую предложил Путин
Программа, связанная с развитием малых городов России, обозначенная президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию, сегодня очень важна, РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:57
2024-03-03T16:57
2024-03-03T16:57
россия
выкса
тобольск
владимир путин
михаил швыдкой
экономика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Программа, связанная с развитием малых городов России, обозначенная президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию, сегодня очень важна, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Я бы выделил то, что Владимир Владимирович подчеркнул, - это программу связанную с развитием малых городов России. Мне кажется, сегодня для России, где не так много городов миллионников, люди живут в малых городах и развитие этих городов очень важно", - сказал он. По его словам, есть замечательные примеры развития малых городов, когда их руководство уделяет большое внимание культуре, и "культура наряду с индустрией становится локомотивом социальных преобразований". Он привел в пример Выксу, Тобольск, Суздаль, Коломну и другие города России. Кроме того, Швыдкой обратил внимание на проблему сохранения кадров в сфере культуры в малых городах и отметил ее важность. Людям, которые поедут в новые регионы, и в малые города нужно будет оказать такую серьезную финансовую поддержку, подчеркнул он. Также Швыдкой отметил ещё один момент в послании президента, связанный с развитием науки. "Сегодня наука является действительно системообразующим явлением, феноменом для развития всей индустрии. Эти два аспекта я бы выделил", - заключил он. Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выкса, тобольск, владимир путин, михаил швыдкой, экономика
Россия, Выкса, Тобольск, Владимир Путин, Михаил Швыдкой, Экономика
Швыдкой оценил программу развития малых городов, которую предложил Путин
Швыдкой назвал программу развития малых городов, предложенную Путиным, важной
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Программа, связанная с развитием малых городов России, обозначенная президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию, сегодня очень важна, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Я бы выделил то, что Владимир Владимирович подчеркнул, - это программу связанную с развитием малых городов России. Мне кажется, сегодня для России, где не так много городов миллионников, люди живут в малых городах и развитие этих городов очень важно", - сказал он.
Европейские СМИ увидели в послании Путина угрозу и предупреждение Западу
По его словам, есть замечательные примеры развития малых городов, когда их руководство уделяет большое внимание культуре, и "культура наряду с индустрией становится локомотивом социальных преобразований". Он привел в пример Выксу
, Тобольск
, Суздаль
, Коломну
и другие города России.
Кроме того, Швыдкой обратил внимание на проблему сохранения кадров в сфере культуры в малых городах и отметил ее важность. Людям, которые поедут в новые регионы, и в малые города нужно будет оказать такую серьезную финансовую поддержку, подчеркнул он.
Также Швыдкой отметил ещё один момент в послании президента, связанный с развитием науки.
"Сегодня наука является действительно системообразующим явлением, феноменом для развития всей индустрии. Эти два аспекта я бы выделил", - заключил он.
Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.
ОнлайнПослание Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления