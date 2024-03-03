https://ria.ru/20240303/shvydkoy-1930854509.html

Швыдкой оценил программу развития малых городов, которую предложил Путин

Швыдкой оценил программу развития малых городов, которую предложил Путин - РИА Новости, 03.03.2024

Швыдкой оценил программу развития малых городов, которую предложил Путин

Программа, связанная с развитием малых городов России, обозначенная президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию, сегодня очень важна, РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:57

2024-03-03T16:57

2024-03-03T16:57

россия

выкса

тобольск

владимир путин

михаил швыдкой

экономика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Программа, связанная с развитием малых городов России, обозначенная президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию, сегодня очень важна, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Я бы выделил то, что Владимир Владимирович подчеркнул, - это программу связанную с развитием малых городов России. Мне кажется, сегодня для России, где не так много городов миллионников, люди живут в малых городах и развитие этих городов очень важно", - сказал он. По его словам, есть замечательные примеры развития малых городов, когда их руководство уделяет большое внимание культуре, и "культура наряду с индустрией становится локомотивом социальных преобразований". Он привел в пример Выксу, Тобольск, Суздаль, Коломну и другие города России. Кроме того, Швыдкой обратил внимание на проблему сохранения кадров в сфере культуры в малых городах и отметил ее важность. Людям, которые поедут в новые регионы, и в малые города нужно будет оказать такую серьезную финансовую поддержку, подчеркнул он. Также Швыдкой отметил ещё один момент в послании президента, связанный с развитием науки. "Сегодня наука является действительно системообразующим явлением, феноменом для развития всей индустрии. Эти два аспекта я бы выделил", - заключил он. Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.

https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html

https://ria.ru/20240229/poslanie-1930143737.html

россия

выкса

тобольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, выкса, тобольск, владимир путин, михаил швыдкой, экономика