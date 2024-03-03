https://ria.ru/20240303/shoygu-1930832668.html

Шойгу: было бы странно, если бы Запад не услышал посылы слов Путина

Шойгу: было бы странно, если бы Запад не услышал посылы слов Путина - РИА Новости, 03.03.2024

Шойгу: было бы странно, если бы Запад не услышал посылы слов Путина

Было бы странно, если бы Запад не уловил посылы Владимира Путина во время послания Федеральному собранию, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в беседе с... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:12

2024-03-03T14:12

2024-03-03T14:51

политика

россия

владимир путин

сергей шойгу

павел зарубин

послание президента федеральному собранию — 2024

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар — РИА Новости. Было бы странно, если бы Запад не уловил посылы Владимира Путина во время послания Федеральному собранию, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".По его словам, сделанные президентом высказывания — это не просто сигналы, а именно те посылы, которые назрели уже давно."Я думаю, что они обязаны услышать", — подчеркнул министр.Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.

https://ria.ru/20240229/shoygu-1930313007.html

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политика, россия, владимир путин, сергей шойгу, павел зарубин, послание президента федеральному собранию — 2024