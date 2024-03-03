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Шойгу: было бы странно, если бы Запад не услышал посылы слов Путина - РИА Новости, 03.03.2024
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14:12 03.03.2024 (обновлено: 14:51 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/shoygu-1930832668.html
Шойгу: было бы странно, если бы Запад не услышал посылы слов Путина
Шойгу: было бы странно, если бы Запад не услышал посылы слов Путина - РИА Новости, 03.03.2024
Шойгу: было бы странно, если бы Запад не услышал посылы слов Путина
Было бы странно, если бы Запад не уловил посылы Владимира Путина во время послания Федеральному собранию, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в беседе с... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:12
2024-03-03T14:51
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар — РИА Новости. Было бы странно, если бы Запад не уловил посылы Владимира Путина во время послания Федеральному собранию, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".По его словам, сделанные президентом высказывания — это не просто сигналы, а именно те посылы, которые назрели уже давно.&quot;Я думаю, что они обязаны услышать&quot;, — подчеркнул министр.Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.
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политика, россия, владимир путин, сергей шойгу, павел зарубин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Павел Зарубин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Шойгу: было бы странно, если бы Запад не услышал посылы слов Путина

Сергей Шойгу: было бы странно, если бы Запад не услышал посылы слов Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар — РИА Новости. Было бы странно, если бы Запад не уловил посылы Владимира Путина во время послания Федеральному собранию, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
По его словам, сделанные президентом высказывания — это не просто сигналы, а именно те посылы, которые назрели уже давно.
«

"Я думаю, что они обязаны услышать", — подчеркнул министр.

Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки пункта одного из объединений Западной группировки войск в зоне проведения СВО
Россия сможет встретить любого врага, заявил Шойгу
29 февраля, 17:19
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуПавел ЗарубинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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