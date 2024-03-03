https://ria.ru/20240303/sayt-1930885134.html

РКН ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign

РКН ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign - РИА Новости, 03.03.2024

РКН ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign

Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign, об этом сообщается на сервисе РКН для проверки ограничения... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T20:48

2024-03-03T20:48

2024-03-03T20:48

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign, об этом сообщается на сервисе РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета. Spread the Sign — это бесплатный мультилингвальный словарь языка жестов в виде сайта и приложения, ресурс был запущен в 2006 году.

https://ria.ru/20240301/blokirovka-1930373052.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)