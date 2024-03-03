https://ria.ru/20240303/sayt-1930885134.html
РКН ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign
РКН ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign - РИА Новости, 03.03.2024
РКН ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign
Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign, об этом сообщается на сервисе РКН для проверки ограничения... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:48
2024-03-03T20:48
2024-03-03T20:48
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign, об этом сообщается на сервисе РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета. Spread the Sign — это бесплатный мультилингвальный словарь языка жестов в виде сайта и приложения, ресурс был запущен в 2006 году.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign