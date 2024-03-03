Рейтинг@Mail.ru
Санкции сделали экономику России номером один в Европе, заявил депутат - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/sanktsii-1930845472.html
Санкции сделали экономику России номером один в Европе, заявил депутат
Санкции сделали экономику России номером один в Европе, заявил депутат - РИА Новости, 03.03.2024
Санкции сделали экономику России номером один в Европе, заявил депутат
Санкции привели к тому, что российская экономика стала номером один в Европе, считает глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:48
2024-03-03T15:48
россия
европа
владимир васильев
владимир путин
госдума рф
единая россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762176277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_534790253da076036a56fe6056e0c7e1.jpg
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Санкции привели к тому, что российская экономика стала номером один в Европе, считает глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. "Семнадцать тысяч санкций привели к тому, что наша экономика стала экономикой номером один в Европе", - сказал он на сессии Многонациональное единство как фактор силы современной России в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930593832.html
https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930582482.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762176277_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_11a4a6b6275ae916b674f77a9449168b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, владимир васильев, владимир путин, госдума рф, единая россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Европа, Владимир Васильев, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Санкции сделали экономику России номером один в Европе, заявил депутат

Васильев: санкции привели к тому, что экономика РФ стала номером один в Европе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев
Руководитель фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Санкции привели к тому, что российская экономика стала номером один в Европе, считает глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.
«
"Семнадцать тысяч санкций привели к тому, что наша экономика стала экономикой номером один в Европе", - сказал он на сессии Многонациональное единство как фактор силы современной России в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций против России
1 марта, 20:18
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Британский парламент расследует эффективность антироссийских санкций
1 марта, 19:22
 
РоссияЕвропаВладимир ВасильевВладимир ПутинГосдума РФЕдиная РоссияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала