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Санкции сделали экономику России номером один в Европе, заявил депутат
Санкции сделали экономику России номером один в Европе, заявил депутат - РИА Новости, 03.03.2024
Санкции сделали экономику России номером один в Европе, заявил депутат
Санкции привели к тому, что российская экономика стала номером один в Европе, считает глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:48
2024-03-03T15:48
2024-03-03T15:48
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владимир васильев
владимир путин
госдума рф
единая россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Санкции привели к тому, что российская экономика стала номером один в Европе, считает глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. "Семнадцать тысяч санкций привели к тому, что наша экономика стала экономикой номером один в Европе", - сказал он на сессии Многонациональное единство как фактор силы современной России в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930593832.html
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россия, европа, владимир васильев, владимир путин, госдума рф, единая россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Европа, Владимир Васильев, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Санкции сделали экономику России номером один в Европе, заявил депутат
Васильев: санкции привели к тому, что экономика РФ стала номером один в Европе