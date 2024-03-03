https://ria.ru/20240303/sanktsii-1930845472.html

Санкции сделали экономику России номером один в Европе, заявил депутат

Санкции сделали экономику России номером один в Европе, заявил депутат - РИА Новости, 03.03.2024

Санкции сделали экономику России номером один в Европе, заявил депутат

Санкции привели к тому, что российская экономика стала номером один в Европе, считает глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:48

2024-03-03T15:48

2024-03-03T15:48

россия

европа

владимир васильев

владимир путин

госдума рф

единая россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Санкции привели к тому, что российская экономика стала номером один в Европе, считает глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. "Семнадцать тысяч санкций привели к тому, что наша экономика стала экономикой номером один в Европе", - сказал он на сессии Многонациональное единство как фактор силы современной России в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930593832.html

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россия

европа

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россия, европа, владимир васильев, владимир путин, госдума рф, единая россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024