Сальдо назвал задачу неудачной высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу
Сальдо: задача высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу была установка флага
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Задачей провалившейся попытки высадки украинского десанта на Тендровскую косу в Херсонской области была установка флага под видеозапись для получения медийного эффекта, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
В четверг Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которая попыталась высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы, уничтожены 25 диверсантов, один взят в плен. В свою очередь Силы спецопераций ВСУ признали гибели своих военных, при этом количество потерь не называли.
"По данным наших военных, главной задачей этого "десанта" была установка флага под видеозапись для получения медийного эффекта", - написал Сальдо.
По его словам, за прошедшую неделю стало окончательно понятно, что имела в виду вражеская пропаганда, распространяя вбросы о "наступлении в районе Черного моря".
"Противник провел ряд демонстрационных действий, самым ярким из которых была провалившаяся попытка высадки крупной группы диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области", - подчеркнул губернатор.
Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Киев подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы".
Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.