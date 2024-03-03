https://ria.ru/20240303/rubezhi-1930826204.html

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 03.03.2024

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, уничтожили склад боеприпасов ВСУ, потери Украины составили до 240... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:31

2024-03-03T13:31

2024-03-03T13:37

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

клещеевка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, уничтожили склад боеприпасов ВСУ, потери Украины составили до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой народной республики. Отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля и артиллерийскую системы М777 производства США."Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html

клещеевка

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф