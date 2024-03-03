https://ria.ru/20240303/rotatsiya-1930789654.html
Под Угледаром сорвали попытку ротации ВСУ
Под Угледаром сорвали попытку ротации ВСУ - РИА Новости, 03.03.2024
Под Угледаром сорвали попытку ротации ВСУ
Российские войска сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T05:03
2024-03-03T05:03
2024-03-03T12:10
специальная военная операция на украине
угледар
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев."В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного", — сказал он.По словам Гордеева, за сутки бомбардировочная авиация и артиллерия уничтожили на Южнодонецком направлении 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления дронами и склад боеприпасов ВСУ.Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска на Южнодонецком направлении нанесли поражение трем украинским бригадам. Противник потерял до 270 солдат, два танка, две БМП, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, САУ Paladin производства США и гаубицу "Мста-Б".
https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930118842.html
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Под Угледаром сорвали попытку ротации ВСУ
Минобороны: ВС России сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром