https://ria.ru/20240303/rotatsiya-1930789654.html

Под Угледаром сорвали попытку ротации ВСУ

Под Угледаром сорвали попытку ротации ВСУ - РИА Новости, 03.03.2024

Под Угледаром сорвали попытку ротации ВСУ

Российские войска сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T05:03

2024-03-03T05:03

2024-03-03T12:10

специальная военная операция на украине

угледар

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев."В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного", — сказал он.По словам Гордеева, за сутки бомбардировочная авиация и артиллерия уничтожили на Южнодонецком направлении 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления дронами и склад боеприпасов ВСУ.Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска на Южнодонецком направлении нанесли поражение трем украинским бригадам. Противник потерял до 270 солдат, два танка, две БМП, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, САУ Paladin производства США и гаубицу "Мста-Б".

https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930118842.html

угледар

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угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины