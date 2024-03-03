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Часть команды "Редакции" Пивоварова* создала новый YouTube-канал - РИА Новости, 03.03.2024
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15:41 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/redaktsiya-1930844717.html
Часть команды "Редакции" Пивоварова* создала новый YouTube-канал
Часть команды "Редакции" Пивоварова* создала новый YouTube-канал - РИА Новости, 03.03.2024
Часть команды "Редакции" Пивоварова* создала новый YouTube-канал
Часть команды "Редакции" Алексея Пивоварова*, с которыми он ранее вынужден был попрощаться из-за принятого Госдумой законопроекта о запрете рекламы у... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:41
2024-03-03T15:41
медиа - общество
алексей пивоваров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Часть команды "Редакции" Алексея Пивоварова*, с которыми он ранее вынужден был попрощаться из-за принятого Госдумой законопроекта о запрете рекламы у иноагентов, создала новый YouTube-канал "Контекст", где журналисты будут дальше делать репортажи и другие виды сторителлинга. "В числе тех, с кем мы вынужденно расстались - все авторы, делавшие на Youtube-канале "Редакция" репортажи и выпуски Контекста. В этих обстоятельствах ребята решили делать свой собственный YouTube-канал: он так и будет называться — Контекст", - написал Пивоваров* на своей странице в социальной сети Instagram**.Пивоваров добавил, что там будет привычный для аудитории "Редакции" формат "Контекст" , а также другие жанры сторителлинга, разборов и репортажей. Как считает Пивоваров*, некоторые авторы уже давно доросли до собственных проектов. Он привел в пример успешный запуск YouTube-канала Саши Сулим. "Конечно, не самые лучшие обстоятельства для того, чтобы начинать что-то новое — но что есть, то есть", - добавил журналист. Пивоваров уверил, что не будет иметь отношения к новому YouTube-каналу. На канале уже опубликовано первое видео - фильм Ильи Егорова "Истории наемных убийц, рассказанные ими самими". "Я остался на YouTube-канале "Редакция" практически в гордом одиночестве — и буду делать то, на что мне хватит средств. В конце концов, больше я ничего делать не умею, но то, что умею - вроде бы, получается неплохо", - рассказал Пивоваров в своем посте.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html
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медиа - общество, алексей пивоваров, россия
Медиа - Общество, Алексей Пивоваров, Россия
Часть команды "Редакции" Пивоварова* создала новый YouTube-канал

Часть команды "Редакции" Пивоварова создала новый YouTube-канал "Контекст"

© Фото : Youtube-канал "Редакция" Журналист Алексей Пивоваров*
Журналист Алексей Пивоваров* - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : Youtube-канал "Редакция"
Журналист Алексей Пивоваров*. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Часть команды "Редакции" Алексея Пивоварова*, с которыми он ранее вынужден был попрощаться из-за принятого Госдумой законопроекта о запрете рекламы у иноагентов, создала новый YouTube-канал "Контекст", где журналисты будут дальше делать репортажи и другие виды сторителлинга.
"В числе тех, с кем мы вынужденно расстались - все авторы, делавшие на Youtube-канале "Редакция" репортажи и выпуски Контекста. В этих обстоятельствах ребята решили делать свой собственный YouTube-канал: он так и будет называться — Контекст", - написал Пивоваров* на своей странице в социальной сети Instagram**.
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Пивоваров добавил, что там будет привычный для аудитории "Редакции" формат "Контекст" , а также другие жанры сторителлинга, разборов и репортажей.
Как считает Пивоваров*, некоторые авторы уже давно доросли до собственных проектов. Он привел в пример успешный запуск YouTube-канала Саши Сулим.
"Конечно, не самые лучшие обстоятельства для того, чтобы начинать что-то новое — но что есть, то есть", - добавил журналист.
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Пивоваров уверил, что не будет иметь отношения к новому YouTube-каналу. На канале уже опубликовано первое видео - фильм Ильи Егорова "Истории наемных убийц, рассказанные ими самими".
"Я остался на YouTube-канале "Редакция" практически в гордом одиночестве — и буду делать то, на что мне хватит средств. В конце концов, больше я ничего делать не умею, но то, что умею - вроде бы, получается неплохо", - рассказал Пивоваров в своем посте.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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