В Германии начнется обеление правящего альянса, считает Медведев
Медведев: в Германии беседу офицеров о Крымском мосте назовут происками военных
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ФРГ обнародованный разговор офицеров про Крымский мост назовут происками военных, будут обелять правящий альянс.
"Думаю, что сейчас начнётся обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе. Мол, это всё происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми – дай поиграть в войнушку. А гражданское политическое руководство вообще ни при чём. Тем более во главе этого руководства стоит миролюбивый парень (он же ливерная колбаса) Шольц, который отказывается передавать бандеровцам ракеты повышенной дальности. Он не в курсе и разберётся", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".