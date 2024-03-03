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В Германии начнется обеление правящего альянса, считает Медведев - РИА Новости, 03.03.2024
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14:40 03.03.2024 (обновлено: 17:06 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/razgovor-1930836464.html
В Германии начнется обеление правящего альянса, считает Медведев
В Германии начнется обеление правящего альянса, считает Медведев - РИА Новости, 03.03.2024
В Германии начнется обеление правящего альянса, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ФРГ обнародованный разговор офицеров про Крымский мост назовут происками военных, будут обелять... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:40
2024-03-03T17:06
германия
украина
маргарита симоньян
россия
дмитрий медведев
мария захарова
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ФРГ обнародованный разговор офицеров про Крымский мост назовут происками военных, будут обелять правящий альянс. "Думаю, что сейчас начнётся обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе. Мол, это всё происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми – дай поиграть в войнушку. А гражданское политическое руководство вообще ни при чём. Тем более во главе этого руководства стоит миролюбивый парень (он же ливерная колбаса) Шольц, который отказывается передавать бандеровцам ракеты повышенной дальности. Он не в курсе и разберётся", - написал Медведев в своем Telegram-канале. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
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353
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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германия, украина, маргарита симоньян, россия, дмитрий медведев, мария захарова, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Германия, Украина, Маргарита Симоньян, Россия, Дмитрий Медведев, Мария Захарова, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В Германии начнется обеление правящего альянса, считает Медведев

Медведев: в Германии беседу офицеров о Крымском мосте назовут происками военных

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ФРГ обнародованный разговор офицеров про Крымский мост назовут происками военных, будут обелять правящий альянс.
"Думаю, что сейчас начнётся обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе. Мол, это всё происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми – дай поиграть в войнушку. А гражданское политическое руководство вообще ни при чём. Тем более во главе этого руководства стоит миролюбивый парень (он же ливерная колбаса) Шольц, который отказывается передавать бандеровцам ракеты повышенной дальности. Он не в курсе и разберётся", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
 
ГерманияУкраинаМаргарита СимоньянРоссияДмитрий МедведевМария ЗахароваРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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