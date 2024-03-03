https://ria.ru/20240303/razgovor-1930836464.html

В Германии начнется обеление правящего альянса, считает Медведев

В Германии начнется обеление правящего альянса, считает Медведев - РИА Новости, 03.03.2024

В Германии начнется обеление правящего альянса, считает Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ФРГ обнародованный разговор офицеров про Крымский мост назовут происками военных, будут обелять... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:40

2024-03-03T14:40

2024-03-03T17:06

германия

украина

маргарита симоньян

россия

дмитрий медведев

мария захарова

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ФРГ обнародованный разговор офицеров про Крымский мост назовут происками военных, будут обелять правящий альянс. "Думаю, что сейчас начнётся обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе. Мол, это всё происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми – дай поиграть в войнушку. А гражданское политическое руководство вообще ни при чём. Тем более во главе этого руководства стоит миролюбивый парень (он же ливерная колбаса) Шольц, который отказывается передавать бандеровцам ракеты повышенной дальности. Он не в курсе и разберётся", - написал Медведев в своем Telegram-канале. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-03T14:40 true PT16M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, украина, маргарита симоньян, россия, дмитрий медведев, мария захарова, разговор немецких военных об атаке на крымский мост