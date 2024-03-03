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Расширение НАТО показало, что веры Западу больше нет, заявил Полянский - РИА Новости, 03.03.2024
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19:42 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/rasshirenie-1930877358.html
Расширение НАТО показало, что веры Западу больше нет, заявил Полянский
Расширение НАТО показало, что веры Западу больше нет, заявил Полянский - РИА Новости, 03.03.2024
Расширение НАТО показало, что веры Западу больше нет, заявил Полянский
Расширение НАТО на восток, несмотря на обещания не делать этого, доказывает, что верить Западу больше нельзя, написал на своей странице в соцсети X первый... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T19:42
2024-03-03T19:42
в мире
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дмитрий полянский
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ООН, 3 мар - РИА Новости. Расширение НАТО на восток, несмотря на обещания не делать этого, доказывает, что верить Западу больше нельзя, написал на своей странице в соцсети X первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отреагировал на комментарий американского предпринимателя Илона Маска. Миллиардер задался вопросом, почему НАТО продолжила существование после 1991 года, когда распался противоборствующий блок - Организация Варшавского договора (ОВД), в который входил СССР. "Решение Запада сохранить НАТО, несмотря на роспуск Варшавского договора, а также обеспечить безопасность его членов за счет безопасности остальных было ужасной ошибкой и просчетом, которые привели мир туда, где он находится сейчас", - отметил Полянский. "Расширение НАТО, несмотря на все заверения, данные советским и российским лидерам, показало, что Западу больше нельзя доверять", - добавил он. Организация Варшавского договора была создана в 1955 году после того, как в 1949 году был основан блок НАТО. После роспуска ОВД в 1991 году многие ее бывшие члены вступили в НАТО.
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в мире, россия, ссср, дмитрий полянский, нато, оон, илон маск
В мире, Россия, СССР, Дмитрий Полянский, НАТО, ООН, Илон Маск
Расширение НАТО показало, что веры Западу больше нет, заявил Полянский

Полянский: расширение НАТО на восток показало, что веры Западу больше нет

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 мар - РИА Новости. Расширение НАТО на восток, несмотря на обещания не делать этого, доказывает, что верить Западу больше нельзя, написал на своей странице в соцсети X первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат отреагировал на комментарий американского предпринимателя Илона Маска. Миллиардер задался вопросом, почему НАТО продолжила существование после 1991 года, когда распался противоборствующий блок - Организация Варшавского договора (ОВД), в который входил СССР.
«
"Решение Запада сохранить НАТО, несмотря на роспуск Варшавского договора, а также обеспечить безопасность его членов за счет безопасности остальных было ужасной ошибкой и просчетом, которые привели мир туда, где он находится сейчас", - отметил Полянский. "Расширение НАТО, несмотря на все заверения, данные советским и российским лидерам, показало, что Западу больше нельзя доверять", - добавил он.
Организация Варшавского договора была создана в 1955 году после того, как в 1949 году был основан блок НАТО. После роспуска ОВД в 1991 году многие ее бывшие члены вступили в НАТО.
Реактивные системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО
Вчера, 14:52
 
В миреРоссияСССРДмитрий ПолянскийНАТОООНИлон Маск
 
 
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