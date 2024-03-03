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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.03.2024
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03:36 03.03.2024 (обновлено: 03:40 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/raketnaya_opasnost-1930788461.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.03.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области отменена спустя один час и 44 минуты, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T03:36
2024-03-03T03:40
мэрия
белгородская область
белгород
губкинский
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области отменена спустя один час и 44 минуты, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.Ранее мэрия сообщала, что в Старооскольском и Губкинском городских округах Белгородской области объявлена ракетная опасность."Внимание! Губкинский городской округ, Старооскольский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
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мэрия, белгородская область, белгород, губкинский
Мэрия, Белгородская область, Белгород, Губкинский
В Белгородской области отменили ракетную опасность

Мэрия Белгорода отменила ракетную опасность в двух городских округах

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области отменена спустя один час и 44 минуты, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
Ранее мэрия сообщала, что в Старооскольском и Губкинском городских округах Белгородской области объявлена ракетная опасность.
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"Внимание! Губкинский городской округ, Старооскольский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
 
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