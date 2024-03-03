https://ria.ru/20240303/raketnaya_opasnost-1930788461.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.03.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области отменена спустя один час и 44 минуты, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T03:36

2024-03-03T03:36

2024-03-03T03:40

мэрия

белгородская область

белгород

губкинский

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области отменена спустя один час и 44 минуты, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.Ранее мэрия сообщала, что в Старооскольском и Губкинском городских округах Белгородской области объявлена ракетная опасность."Внимание! Губкинский городской округ, Старооскольский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

белгородская область

белгород

губкинский

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мэрия, белгородская область, белгород, губкинский