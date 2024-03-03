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В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.03.2024
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01:54 03.03.2024 (обновлено: 01:56 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/raketnaya_opasnost-1930784515.html
В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность
В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.03.2024
В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Старооскольском и Губкинском городских округах Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T01:54
2024-03-03T01:56
мэрия
белгородская область
губкинский
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Старооскольском и Губкинском городских округах Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."Внимание! Губкинский городской округ, Старооскольский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Также о ракетной опасности в городских округах сообщило региональное МЧС.
https://ria.ru/20240229/murashko-1930149837.html
белгородская область
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мэрия, белгородская область, губкинский, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мэрия, Белгородская область, Губкинский, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила ракетную опасность в двух городских округах

© РИА НовостиЖелезобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
© РИА Новости
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Старооскольском и Губкинском городских округах Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
"Внимание! Губкинский городской округ, Старооскольский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
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Также о ракетной опасности в городских округах сообщило региональное МЧС.
 
МэрияБелгородская областьГубкинскийБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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