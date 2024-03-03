https://ria.ru/20240303/raketnaya_opasnost-1930784515.html

В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.03.2024

В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Старооскольском и Губкинском городских округах Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T01:54

2024-03-03T01:54

2024-03-03T01:56

мэрия

белгородская область

губкинский

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921319210_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_581a01fd001188f2da01316ddc7cbfda.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Старооскольском и Губкинском городских округах Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."Внимание! Губкинский городской округ, Старооскольский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Также о ракетной опасности в городских округах сообщило региональное МЧС.

https://ria.ru/20240229/murashko-1930149837.html

белгородская область

губкинский

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мэрия, белгородская область, губкинский, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)