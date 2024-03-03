https://ria.ru/20240303/rabotino-1930828925.html

Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино

Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино - РИА Новости, 03.03.2024

Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино

В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:46

2024-03-03T13:46

2024-03-03T13:46

специальная военная операция на украине

владимир рогов

работино

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день сказал, что российские военные закрепились в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центральная часть находится в серой зоне. "В Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. Инициатива находится в руках наших военных, которые штурмуют опорные пункты противника", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ВСУ, ощущая натиск российских войск, в спешном порядке начали переброску подкреплений, чтобы любой ценной выполнить приказ по удержанию Работино. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html

работино

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, работино, запорожская область