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Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино - РИА Новости, 03.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/rabotino-1930828925.html
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино - РИА Новости, 03.03.2024
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино
В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:46
2024-03-03T13:46
специальная военная операция на украине
владимир рогов
работино
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день сказал, что российские военные закрепились в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центральная часть находится в серой зоне. "В Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. Инициатива находится в руках наших военных, которые штурмуют опорные пункты противника", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ВСУ, ощущая натиск российских войск, в спешном порядке начали переброску подкреплений, чтобы любой ценной выполнить приказ по удержанию Работино. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html
работино
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владимир рогов, работино, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Работино, Запорожская область
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино

Рогов: на запорожской линии фронта в Работино идут бои со встречными атаками

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации
Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день сказал, что российские военные закрепились в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центральная часть находится в серой зоне.
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"В Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. Инициатива находится в руках наших военных, которые штурмуют опорные пункты противника", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ВСУ, ощущая натиск российских войск, в спешном порядке начали переброску подкреплений, чтобы любой ценной выполнить приказ по удержанию Работино.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговРаботиноЗапорожская область
 
 
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