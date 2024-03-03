https://ria.ru/20240303/rabotino-1930828925.html
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино - РИА Новости, 03.03.2024
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино
В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:46
2024-03-03T13:46
2024-03-03T13:46
специальная военная операция на украине
владимир рогов
работино
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день сказал, что российские военные закрепились в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центральная часть находится в серой зоне. "В Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. Инициатива находится в руках наших военных, которые штурмуют опорные пункты противника", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ВСУ, ощущая натиск российских войск, в спешном порядке начали переброску подкреплений, чтобы любой ценной выполнить приказ по удержанию Работино. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html
работино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, работино, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Работино, Запорожская область
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино
Рогов: на запорожской линии фронта в Работино идут бои со встречными атаками
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день сказал, что российские военные закрепились в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центральная часть находится в серой зоне.
Основатель ЧВК Blackwater предлагает отдать России все что угодно
"В Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. Инициатива находится в руках наших военных, которые штурмуют опорные пункты противника", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ВСУ
, ощущая натиск российских войск, в спешном порядке начали переброску подкреплений, чтобы любой ценной выполнить приказ по удержанию Работино.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области
. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина
ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине