https://ria.ru/20240303/publikatsiya-1930867219.html

Германия считает публикацию беседы военных частью "российской информвойны"

Германия считает публикацию беседы военных частью "российской информвойны" - РИА Новости, 03.03.2024

Германия считает публикацию беседы военных частью "российской информвойны"

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал публикацию разговора высокопоставленных немецких военных российскими СМИ частью информационной войны, которую, по его РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T18:31

2024-03-03T18:31

2024-03-03T19:55

германия

россия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_1374:579:4993:2615_1920x0_80_0_0_54d8fb909d954e250669233e3abfb694.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал публикацию разговора высокопоставленных немецких военных российскими СМИ частью информационной войны, которую, по его словам, ведет Москва."Это часть информационной войны, которую ведет (президент России Владимир - ред.) Путин. В этом нет никаких сомнений", - сказал Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи. "Речь идет о разделении, речь идет о подрыве нашего единства", - продолжил министр.Он заявил, что Германии нельзя поддаваться, а следует реагировать решительно, но осмотрительно."Это должно подкрепить легенду, сказку о том, что мы работаем над войной против России, что совершенно абсурдно", - подчеркнул Писториус, добавив, что Германия работает исключительно над оказанием поддержки Украине.Министр также заявил, что ФРГ должна сделать все, чтобы "предотвратить или осложнить" возможные попытки шпионажа. Об этом Писториус сказал в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240303/razgovor-1930861908.html

https://ria.ru/20240303/utechka-1930804848.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-03T18:31 true PT16M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост