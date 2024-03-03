Кнайсль прокомментировала публикацию беседы офицеров ФРГ
Кнайсль: публикация беседы военных показывает непрофессионализм армейской элиты
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль . Архивное фото
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Публикация переговоров немецких офицеров о возможности атаки на Крымский мост показывает непрофессионализм армейской элиты Германии, сказала РИА Новости руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
В разговоре с агентством Кнайсль отметила, что на фоне скандала немецкая сторона ведет себя беспомощно, пытаясь скрывать информацию.
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"(Публикация) рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию", - пояснила Кнайсль.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".