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Кнайсль прокомментировала публикацию беседы офицеров ФРГ - РИА Новости, 03.03.2024
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15:42 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/publikatsiya-1930844892.html
Кнайсль прокомментировала публикацию беседы офицеров ФРГ
Кнайсль прокомментировала публикацию беседы офицеров ФРГ - РИА Новости, 03.03.2024
Кнайсль прокомментировала публикацию беседы офицеров ФРГ
Публикация переговоров немецких офицеров о возможности атаки на Крымский мост показывает непрофессионализм армейской элиты Германии, сказала РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:42
2024-03-03T15:42
в мире
германия
украина
россия
мария захарова
маргарита симоньян
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Публикация переговоров немецких офицеров о возможности атаки на Крымский мост показывает непрофессионализм армейской элиты Германии, сказала РИА Новости руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. В разговоре с агентством Кнайсль отметила, что на фоне скандала немецкая сторона ведет себя беспомощно, пытаясь скрывать информацию. "(Публикация) рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию", - пояснила Кнайсль. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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в мире, германия, украина, россия, мария захарова, маргарита симоньян, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Украина, Россия, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Кнайсль прокомментировала публикацию беседы офицеров ФРГ

Кнайсль: публикация беседы военных показывает непрофессионализм армейской элиты

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль . Архивное фото
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Публикация переговоров немецких офицеров о возможности атаки на Крымский мост показывает непрофессионализм армейской элиты Германии, сказала РИА Новости руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
В разговоре с агентством Кнайсль отметила, что на фоне скандала немецкая сторона ведет себя беспомощно, пытаясь скрывать информацию.
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
1 марта, 14:17
«
"(Публикация) рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию", - пояснила Кнайсль.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Медведев прокомментировал попытки оправдать разговор офицеров ФРГ
14:19
 
В миреГерманияУкраинаРоссияМария ЗахароваМаргарита СимоньянКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университетРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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