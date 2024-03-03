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"Медленно, но верно": в США забили тревогу из-за поведения ВСУ - РИА Новости, 03.03.2024
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09:50 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/prodvizhenie-1930804675.html
"Медленно, но верно": в США забили тревогу из-за поведения ВСУ
"Медленно, но верно": в США забили тревогу из-за поведения ВСУ - РИА Новости, 03.03.2024
"Медленно, но верно": в США забили тревогу из-за поведения ВСУ
Российская армия планомерно движется вперед по всей линии фронта при минимальном сопротивлении, оказываемом армией Украины, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:50
2024-03-03T09:50
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская армия планомерно движется вперед по всей линии фронта при минимальном сопротивлении, оказываемом армией Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире опубликованной в соцсети Х программы BCM Podcast."На поле боя Вооруженные силы (Украины. — Прим. ред.) оставили большинство своих позиций. Русские идут вперед медленно, но верно, в большинстве случаев не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ или встречая несерьезные попытки дать отпор", — отметил он.Макгрегор также подчеркнул, что украинская нация разрушена, поскольку много граждан либо покинули страну, либо погибли и были ранены на фронте.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240303/mask-1930801412.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Медленно, но верно": в США забили тревогу из-за поведения ВСУ

Офицер Макгрегор: ВС РФ продвигаются вперед, почти не встречая сопротивления ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская армия планомерно движется вперед по всей линии фронта при минимальном сопротивлении, оказываемом армией Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире опубликованной в соцсети Х программы BCM Podcast.
"На поле боя Вооруженные силы (Украины. — Прим. ред.) оставили большинство своих позиций. Русские идут вперед медленно, но верно, в большинстве случаев не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ или встречая несерьезные попытки дать отпор", — отметил он.
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Макгрегор также подчеркнул, что украинская нация разрушена, поскольку много граждан либо покинули страну, либо погибли и были ранены на фронте.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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