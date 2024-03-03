https://ria.ru/20240303/prodvizhenie-1930804675.html

"Медленно, но верно": в США забили тревогу из-за поведения ВСУ

"Медленно, но верно": в США забили тревогу из-за поведения ВСУ - РИА Новости, 03.03.2024

"Медленно, но верно": в США забили тревогу из-за поведения ВСУ

Российская армия планомерно движется вперед по всей линии фронта при минимальном сопротивлении, оказываемом армией Украины, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T09:50

2024-03-03T09:50

2024-03-03T09:50

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

сергей шойгу

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская армия планомерно движется вперед по всей линии фронта при минимальном сопротивлении, оказываемом армией Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире опубликованной в соцсети Х программы BCM Podcast."На поле боя Вооруженные силы (Украины. — Прим. ред.) оставили большинство своих позиций. Русские идут вперед медленно, но верно, в большинстве случаев не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ или встречая несерьезные попытки дать отпор", — отметил он.Макгрегор также подчеркнул, что украинская нация разрушена, поскольку много граждан либо покинули страну, либо погибли и были ранены на фронте.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240303/mask-1930801412.html

https://ria.ru/20240302/peregovory-1930655995.html

украина

россия

донецкая народная республика

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, министерство обороны сша, вооруженные силы украины