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"Медленно, но верно": в США забили тревогу из-за поведения ВСУ
"Медленно, но верно": в США забили тревогу из-за поведения ВСУ - РИА Новости, 03.03.2024
"Медленно, но верно": в США забили тревогу из-за поведения ВСУ
Российская армия планомерно движется вперед по всей линии фронта при минимальном сопротивлении, оказываемом армией Украины, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:50
2024-03-03T09:50
2024-03-03T09:50
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская армия планомерно движется вперед по всей линии фронта при минимальном сопротивлении, оказываемом армией Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире опубликованной в соцсети Х программы BCM Podcast."На поле боя Вооруженные силы (Украины. — Прим. ред.) оставили большинство своих позиций. Русские идут вперед медленно, но верно, в большинстве случаев не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ или встречая несерьезные попытки дать отпор", — отметил он.Макгрегор также подчеркнул, что украинская нация разрушена, поскольку много граждан либо покинули страну, либо погибли и были ранены на фронте.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Медленно, но верно": в США забили тревогу из-за поведения ВСУ
Офицер Макгрегор: ВС РФ продвигаются вперед, почти не встречая сопротивления ВСУ