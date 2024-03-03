https://ria.ru/20240303/primore-1930830448.html

На территории Приморья ввели особый противопожарный режим

На территории Приморья ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 03.03.2024

На территории Приморья ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим ввели в Хасанском округе Приморья, где природные пожары бушуют возле населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:55

2024-03-03T13:55

2024-03-03T13:55

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели в Хасанском округе Приморья, где природные пожары бушуют возле населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель администрации округа. Ранее в соцсетях распространилось видео, на кадрах на удалении по всей протяженности трассы вздымались языки пламени. Со слов очевидцев сообщалось, что трава горит в Хасанском округе Приморья. В субботу представитель правительства региона сообщил РИА Новости, что два природных пожара площадью 363 гектара тушат возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево. В администрации Хасанского муниципального округа рассказали агентству, что пал удалось взять под контроль, несмотря на сильный ветер, по состоянию на 14.30 (07.30 мск) "пока угрозы населенным пунктам нет". "На территории Хасанского муниципального округа на фоне природных пожаров введен особый противопожарный режим", - сообщил собеседник агентства, добавив, что "также создан оперативный штаб по предупреждению и ликвидации лесных и природных пожаров". Ранее в воскресенье региональное министерство ГО и ЧС информировало, что пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома, где природные пожары бушуют рядом с двумя населёнными пунктами в Приморье. Уточнялось, что с 1 по 2 марта в округе зарегистрировали 23 термоточки, краевой оперативный штаб принял решение увеличить в три раза силы и средства по локализации огня, задействовав кроме краевых пожарных, силы КГУ "Лесоохрана" и "Земли леопарда". Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщала агентству, что в ближайшие три дня осадков в округе не ожидается. Краснокнижным леопардам пока не угрожают природные пожары, бушующие в Приморье, рассказали агентству в национальном парке "Земля леопарда", уточнив, что пока пожары фиксируются далеко от границ нацпарка.

https://ria.ru/20240303/pozhar-1930788769.html

https://ria.ru/20240302/pozhar-1930737764.html

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край