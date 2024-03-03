https://ria.ru/20240303/prazdnik-1930804033.html

Волонтеры и активисты подарят москвичкам около 150 тысяч цветов

Волонтеры и активисты подарят москвичкам около 150 тысяч цветов - РИА Новости, 03.03.2024

Волонтеры и активисты подарят москвичкам около 150 тысяч цветов

Московские волонтеры и активисты поздравят жительниц столицы с международным женским днем и подарят им около 150 тысяч цветов, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T09:48

2024-03-03T09:48

2024-03-03T09:48

общество

москва

зарядье

большой театр

северный речной вокзал

8 марта

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Московские волонтеры и активисты поздравят жительниц столицы с международным женским днем и подарят им около 150 тысяч цветов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В честь Международного женского дня в Москве состоится традиционная акция "Вам, любимые". Более 500 столичных волонтеров и представителей молодежных объединений Москвы поздравят жительниц города и подарят им около 150 тысяч цветов. Акция пройдет более чем на 100 городских площадках", - говорится в сообщении. Столичных активистов и волонтеров проекта "Молодежь Москвы" и молодежного сообщества "STOлица" можно будет встретить в парке "Зарядье", на ВДНХ, в Парке Горького, у Большого театра. Кроме того, они будут поздравлять горожанок на Триумфальной площади и на Северном речном вокзале, на Никольской и других улицах в центре города, на площадях, аллеях, у станций метро Также участники молодежных организаций 5 и 8 марта совместно с сотрудниками ГИБДД поздравят женщин-автолюбительниц в рамках акции "Букет для автоледи". Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.

https://ria.ru/20240303/vykhodnye-1929618794.html

https://ria.ru/20240120/poezdki-1922366758.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, зарядье, большой театр, северный речной вокзал, 8 марта