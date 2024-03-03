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Волонтеры и активисты подарят москвичкам около 150 тысяч цветов - РИА Новости, 03.03.2024
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09:48 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/prazdnik-1930804033.html
Волонтеры и активисты подарят москвичкам около 150 тысяч цветов
Волонтеры и активисты подарят москвичкам около 150 тысяч цветов - РИА Новости, 03.03.2024
Волонтеры и активисты подарят москвичкам около 150 тысяч цветов
Московские волонтеры и активисты поздравят жительниц столицы с международным женским днем и подарят им около 150 тысяч цветов, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:48
2024-03-03T09:48
общество
москва
зарядье
большой театр
северный речной вокзал
8 марта
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Московские волонтеры и активисты поздравят жительниц столицы с международным женским днем и подарят им около 150 тысяч цветов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В честь Международного женского дня в Москве состоится традиционная акция "Вам, любимые". Более 500 столичных волонтеров и представителей молодежных объединений Москвы поздравят жительниц города и подарят им около 150 тысяч цветов. Акция пройдет более чем на 100 городских площадках", - говорится в сообщении. Столичных активистов и волонтеров проекта "Молодежь Москвы" и молодежного сообщества "STOлица" можно будет встретить в парке "Зарядье", на ВДНХ, в Парке Горького, у Большого театра. Кроме того, они будут поздравлять горожанок на Триумфальной площади и на Северном речном вокзале, на Никольской и других улицах в центре города, на площадях, аллеях, у станций метро Также участники молодежных организаций 5 и 8 марта совместно с сотрудниками ГИБДД поздравят женщин-автолюбительниц в рамках акции "Букет для автоледи". Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.
https://ria.ru/20240303/vykhodnye-1929618794.html
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общество, москва, зарядье, большой театр, северный речной вокзал, 8 марта
Общество, Москва, Зарядье, Большой театр, Северный Речной вокзал, 8 марта
Волонтеры и активисты подарят москвичкам около 150 тысяч цветов

Волонтеры и активисты поздравят москвичек с 8 Марта и подарят им цветы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудница сортирует свежесрезанные тюльпаны в преддверии праздника 8 Марта
Сотрудница сортирует свежесрезанные тюльпаны в преддверии праздника 8 Марта - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудница сортирует свежесрезанные тюльпаны в преддверии праздника 8 Марта. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Московские волонтеры и активисты поздравят жительниц столицы с международным женским днем и подарят им около 150 тысяч цветов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В честь Международного женского дня в Москве состоится традиционная акция "Вам, любимые". Более 500 столичных волонтеров и представителей молодежных объединений Москвы поздравят жительниц города и подарят им около 150 тысяч цветов. Акция пройдет более чем на 100 городских площадках", - говорится в сообщении.
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Столичных активистов и волонтеров проекта "Молодежь Москвы" и молодежного сообщества "STOлица" можно будет встретить в парке "Зарядье", на ВДНХ, в Парке Горького, у Большого театра. Кроме того, они будут поздравлять горожанок на Триумфальной площади и на Северном речном вокзале, на Никольской и других улицах в центре города, на площадях, аллеях, у станций метро
Также участники молодежных организаций 5 и 8 марта совместно с сотрудниками ГИБДД поздравят женщин-автолюбительниц в рамках акции "Букет для автоледи".
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.
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ОбществоМоскваЗарядьеБольшой театрСеверный Речной вокзал8 марта
 
 
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