Волонтеры и активисты подарят москвичкам около 150 тысяч цветов
Волонтеры и активисты поздравят москвичек с 8 Марта и подарят им цветы
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудница сортирует свежесрезанные тюльпаны в преддверии праздника 8 Марта
Сотрудница сортирует свежесрезанные тюльпаны в преддверии праздника 8 Марта. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Московские волонтеры и активисты поздравят жительниц столицы с международным женским днем и подарят им около 150 тысяч цветов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В честь Международного женского дня в Москве состоится традиционная акция "Вам, любимые". Более 500 столичных волонтеров и представителей молодежных объединений Москвы поздравят жительниц города и подарят им около 150 тысяч цветов. Акция пройдет более чем на 100 городских площадках", - говорится в сообщении.
Столичных активистов и волонтеров проекта "Молодежь Москвы" и молодежного сообщества "STOлица" можно будет встретить в парке "Зарядье", на ВДНХ, в Парке Горького, у Большого театра. Кроме того, они будут поздравлять горожанок на Триумфальной площади и на Северном речном вокзале, на Никольской и других улицах в центре города, на площадях, аллеях, у станций метро
Также участники молодежных организаций 5 и 8 марта совместно с сотрудниками ГИБДД поздравят женщин-автолюбительниц в рамках акции "Букет для автоледи".
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.