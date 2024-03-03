https://ria.ru/20240303/pozitsii-1930828016.html
ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении
ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.03.2024
ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении
, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:37
2024-03-03T13:37
2024-03-03T14:45
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброполье Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики", — указали в сводке ведомства.ВСУ потеряли:На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи.Кроме того, российские бойцы поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Красного, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР. "Отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.Потери украинской армии составили:Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.Помимо этого, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Российские военные отразили 11 контратак формирований четырех бригад ВСУ в районах Тоненького, Орловки, Первомайского и Бердычей в ДНР.Также бойцы отбили два нападения штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Новгородского в ДНР. Противник потерял:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили САУ Krab польского производства, два орудия "Гиацинт-Б" и САУ "Гвоздика".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240303/kharkov-1930825021.html
https://ria.ru/20240303/utechka-1930804848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, угледар, доброполье (город), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Угледар, Доброполье (город), Запорожская область
ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ
и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброполье Запорожской области
, Угледар
и Водяное Донецкой Народной Республики", — указали в сводке ведомства.
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- свыше 250 военнослужащих;
- три автомобиля; самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация";
- гаубицу Д-20;
- две САУ "Гвоздика";
- боевую машину РСЗО "Град".
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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи.
Кроме того, российские бойцы поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Красного, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР.
«
"Отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.
Потери украинской армии составили:
- до 240 военнослужащих;
- два бронетранспортера;
- три автомобиля;
- артиллерийская система М777 производства США.
Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
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Помимо этого, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении.
Российские военные отразили 11 контратак формирований четырех бригад ВСУ в районах Тоненького, Орловки, Первомайского и Бердычей в ДНР.
Также бойцы отбили два нападения штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Новгородского в ДНР.
- до 460 военнослужащих;
- три танка;
- пять боевых машин пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили САУ Krab польского производства, два орудия "Гиацинт-Б" и САУ "Гвоздика".
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