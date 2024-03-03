https://ria.ru/20240303/pozitsii-1930828016.html

ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении

ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.03.2024

ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении

, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:37

2024-03-03T13:37

2024-03-03T14:45

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

угледар

доброполье (город)

запорожская область

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброполье Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики", — указали в сводке ведомства.ВСУ потеряли:На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи.Кроме того, российские бойцы поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Красного, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР. "Отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.Потери украинской армии составили:Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.Помимо этого, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Российские военные отразили 11 контратак формирований четырех бригад ВСУ в районах Тоненького, Орловки, Первомайского и Бердычей в ДНР.Также бойцы отбили два нападения штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Новгородского в ДНР. Противник потерял:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили САУ Krab польского производства, два орудия "Гиацинт-Б" и САУ "Гвоздика".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240303/kharkov-1930825021.html

https://ria.ru/20240303/utechka-1930804848.html

угледар

доброполье (город)

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, угледар, доброполье (город), запорожская область