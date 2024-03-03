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В "Земле леопарда" оценили ситуацию с природными пожарами в Приморье - РИА Новости, 03.03.2024
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08:45 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/pozhary-1930797696.html
В "Земле леопарда" оценили ситуацию с природными пожарами в Приморье
В "Земле леопарда" оценили ситуацию с природными пожарами в Приморье - РИА Новости, 03.03.2024
В "Земле леопарда" оценили ситуацию с природными пожарами в Приморье
Природные пожары в Хасанском округе Приморья зафиксированы далеко от нацпарка "Земля леопарда", краснокнижным хищникам они пока не угрожают, сообщил РИА Новости РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T08:45
2024-03-03T08:45
приморский край
национальный парк "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Природные пожары в Хасанском округе Приморья зафиксированы далеко от нацпарка "Земля леопарда", краснокнижным хищникам они пока не угрожают, сообщил РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью "Земли леопарда" Иван Раков. Ранее в соцсетях распространилось видео, на кадрах на удалении по всей протяженности трассы вздымались языки пламени. Со слов очевидцев сообщалось, что трава горит в Хасанском округе Приморья. В субботу представитель правительства региона сообщил РИА Новости, что два природных пожара площадью 363 гектара тушат возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево. В администрации Хасанского муниципального округа рассказали агентству, что пал удалось взять под контроль, несмотря на сильный ветер, по состоянию на 14.30 (07.30 мск) "пока угрозы населенным пунктам нет". "(Природные пожары - ред.) находятся далеко от границ нацпарка "Земля леопарда", краснокнижным хищникам сейчас не угрожают", - сообщил Раков. Ранее в воскресенье региональное министерство ГО и ЧС информировало, что пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома, где природные пожары бушуют рядом с двумя населёнными пунктами в Приморье. Уточнялось, что с 1 по 2 марта в округе зарегистрировали 23 термоточки, краевой оперативный штаб принял решение увеличить в три раза силы и средства по локализации огня, задействовав кроме краевых пожарных, силы КГУ "Лесоохрана" и "Земли леопарда". Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщала агентству, что в ближайшие три дня осадков округе не ожидается. Весенний пожароопасный период, как сообщалось ранее, досрочно объявлен в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье из-за раннего потепления. В нацпарке поясняли РИА Новости, что в предыдущие годы особый противопожарный режим вводился на несколько недель позже, однако в этом году погодная обстановка на юго-западе Приморья уже привела к возникновению ряда возгораний у границ особо охраняемой природной территории. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.
https://ria.ru/20240301/leopard-1930396623.html
https://ria.ru/20240117/leopard-1921835763.html
https://ria.ru/20240117/demografiya-1921759485.html
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приморский край, национальный парк "земля леопарда"
Приморский край, Национальный парк "Земля леопарда"
В "Земле леопарда" оценили ситуацию с природными пожарами в Приморье

Краснокнижным леопардам пока не угрожают природные пожары, бушующие в Приморье

© Фото : @instagram/amurleo_landЛеопард в национальнм парке "Земля леопарда" в Приморском крае
Леопард в национальнм парке Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : @instagram/amurleo_land
Леопард в национальнм парке "Земля леопарда" в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Природные пожары в Хасанском округе Приморья зафиксированы далеко от нацпарка "Земля леопарда", краснокнижным хищникам они пока не угрожают, сообщил РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью "Земли леопарда" Иван Раков.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на кадрах на удалении по всей протяженности трассы вздымались языки пламени. Со слов очевидцев сообщалось, что трава горит в Хасанском округе Приморья. В субботу представитель правительства региона сообщил РИА Новости, что два природных пожара площадью 363 гектара тушат возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево. В администрации Хасанского муниципального округа рассказали агентству, что пал удалось взять под контроль, несмотря на сильный ветер, по состоянию на 14.30 (07.30 мск) "пока угрозы населенным пунктам нет".
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"(Природные пожары - ред.) находятся далеко от границ нацпарка "Земля леопарда", краснокнижным хищникам сейчас не угрожают", - сообщил Раков.
Ранее в воскресенье региональное министерство ГО и ЧС информировало, что пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома, где природные пожары бушуют рядом с двумя населёнными пунктами в Приморье. Уточнялось, что с 1 по 2 марта в округе зарегистрировали 23 термоточки, краевой оперативный штаб принял решение увеличить в три раза силы и средства по локализации огня, задействовав кроме краевых пожарных, силы КГУ "Лесоохрана" и "Земли леопарда". Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщала агентству, что в ближайшие три дня осадков округе не ожидается.
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Весенний пожароопасный период, как сообщалось ранее, досрочно объявлен в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье из-за раннего потепления. В нацпарке поясняли РИА Новости, что в предыдущие годы особый противопожарный режим вводился на несколько недель позже, однако в этом году погодная обстановка на юго-западе Приморья уже привела к возникновению ряда возгораний у границ особо охраняемой природной территории.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.
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Приморский крайНациональный парк "Земля леопарда"
 
 
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