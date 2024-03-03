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Пожар в ТЦ в Пензенской области потушили - РИА Новости, 03.03.2024
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09:48 03.03.2024 (обновлено: 09:49 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/pozhar-1930804178.html
Пожар в ТЦ в Пензенской области потушили
Пожар в ТЦ в Пензенской области потушили - РИА Новости, 03.03.2024
Пожар в ТЦ в Пензенской области потушили
Пожар в торговом центре, мебельном цехе, комплексе магазинов и мотосалоне в городе Кузнецке Пензенской области, где пожар охватил 1,5 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:48
2024-03-03T09:49
происшествия
пензенская область
кузнецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Пожар в торговом центре, мебельном цехе, комплексе магазинов и мотосалоне в городе Кузнецке Пензенской области, где пожар охватил 1,5 тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. Ранее в главке информировали, что сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13.35 мск субботы. Здание горело открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. По данным главка, в 16.38 мск пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров, а около 18.00 мск ликвидировали открытое горение, пострадавших нет. По данным прокуратуры, возгорание началось с мебельного цеха и перекинулось на ТЦ "Мосты", комплекс магазинов "Хамелеон", "Печки лавочки" и мотосалон. Ведомство начало проверку. "На 9.00 мск - полная ликвидация пожара. Причина устанавливается", - сказала начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.
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пензенская область
кузнецк
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происшествия, пензенская область, кузнецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, Кузнецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ТЦ в Пензенской области потушили

Пожар в мебельном цехе, ТЦ и мотосалоне в Пензенской области потушили

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в торговом центре в Кузнецке Пензенской области
Место пожара в торговом центре в Кузнецке Пензенской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в торговом центре в Кузнецке Пензенской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Пожар в торговом центре, мебельном цехе, комплексе магазинов и мотосалоне в городе Кузнецке Пензенской области, где пожар охватил 1,5 тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Ранее в главке информировали, что сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13.35 мск субботы. Здание горело открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. По данным главка, в 16.38 мск пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров, а около 18.00 мск ликвидировали открытое горение, пострадавших нет. По данным прокуратуры, возгорание началось с мебельного цеха и перекинулось на ТЦ "Мосты", комплекс магазинов "Хамелеон", "Печки лавочки" и мотосалон. Ведомство начало проверку.
"На 9.00 мск - полная ликвидация пожара. Причина устанавливается", - сказала начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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ПроисшествияПензенская областьКузнецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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