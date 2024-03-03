https://ria.ru/20240303/pozhar-1930804178.html

Пожар в ТЦ в Пензенской области потушили

Пожар в ТЦ в Пензенской области потушили - РИА Новости, 03.03.2024

Пожар в ТЦ в Пензенской области потушили

Пожар в торговом центре, мебельном цехе, комплексе магазинов и мотосалоне в городе Кузнецке Пензенской области, где пожар охватил 1,5 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T09:48

2024-03-03T09:48

2024-03-03T09:49

происшествия

пензенская область

кузнецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Пожар в торговом центре, мебельном цехе, комплексе магазинов и мотосалоне в городе Кузнецке Пензенской области, где пожар охватил 1,5 тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. Ранее в главке информировали, что сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13.35 мск субботы. Здание горело открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. По данным главка, в 16.38 мск пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров, а около 18.00 мск ликвидировали открытое горение, пострадавших нет. По данным прокуратуры, возгорание началось с мебельного цеха и перекинулось на ТЦ "Мосты", комплекс магазинов "Хамелеон", "Печки лавочки" и мотосалон. Ведомство начало проверку. "На 9.00 мск - полная ликвидация пожара. Причина устанавливается", - сказала начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.

https://ria.ru/20240303/pozhar-1930788769.html

пензенская область

кузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пензенская область, кузнецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)