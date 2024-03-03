https://ria.ru/20240303/pozhar-1930788769.html

В Алтайском крае потушили крупный пожар в спа-комплексе

В Алтайском крае потушили крупный пожар в спа-комплексе - РИА Новости, 03.03.2024

В Алтайском крае потушили крупный пожар в спа-комплексе

Пожарные ликвидировали открытое горение в спа-комплексе отеля особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T03:58

2024-03-03T03:58

2024-03-03T03:58

происшествия

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 3 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в спа-комплексе отеля особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае, сообщает ГУМЧС по региону. Как сообщалось, возгорание произошло поздно вечером в субботу, пожар удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пострадавших на месте происшествия нет. "Открытое горение в строении оздоровительного комплекса ликвидировано. Идет проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении. На месте пожара пока продолжают работать семь спасателей и две единицы техники. "Причина возгорания будет установлена органами дознания", - добавили в главке МЧС.

https://ria.ru/20240229/pozhar-1930336129.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)