https://ria.ru/20240303/pozdravlenie-1930795208.html

Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения

Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения - РИА Новости, 03.03.2024

Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с Днем рождения, сообщает пресс-служба главы белорусского... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T07:49

2024-03-03T07:49

2024-03-03T08:40

александр лукашенко

россия

белоруссия

михаил мишустин

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МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с Днем рождения, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "В условиях беспрецедентного санкционного давления правительство Российской Федерации под вашим руководством эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что высоко ценит работу Мишустина "по углублению интеграции между Минском и Москвой". "Убежден, присущие Вам верность идеалам добра и справедливости наряду с поразительной работоспособностью и неиссякаемой жизненной энергией будут способствовать развитию сильной и процветающей России, сближению наших стран и народов", - отметил он.

https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926550173.html

https://ria.ru/20240301/fso-1930390961.html

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александр лукашенко, россия, белоруссия, михаил мишустин