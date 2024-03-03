https://ria.ru/20240303/pozdravlenie-1930795208.html
Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения
Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения - РИА Новости, 03.03.2024
Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с Днем рождения, сообщает пресс-служба главы белорусского... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T07:49
2024-03-03T07:49
2024-03-03T08:40
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МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с Днем рождения, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "В условиях беспрецедентного санкционного давления правительство Российской Федерации под вашим руководством эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что высоко ценит работу Мишустина "по углублению интеграции между Минском и Москвой". "Убежден, присущие Вам верность идеалам добра и справедливости наряду с поразительной работоспособностью и неиссякаемой жизненной энергией будут способствовать развитию сильной и процветающей России, сближению наших стран и народов", - отметил он.
https://ria.ru/20240210/diplomatiya-1926550173.html
https://ria.ru/20240301/fso-1930390961.html
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александр лукашенко, россия, белоруссия, михаил мишустин
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин
Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения
Лукашенко высоко оценил работу Мишустина по интеграции между Минском и Москвой
МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с Днем рождения, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
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"В условиях беспрецедентного санкционного давления правительство Российской Федерации под вашим руководством эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики", - говорится в поздравлении.
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Лукашенко отметил, что высоко ценит работу Мишустина "по углублению интеграции между Минском и Москвой".
"Убежден, присущие Вам верность идеалам добра и справедливости наряду с поразительной работоспособностью и неиссякаемой жизненной энергией будут способствовать развитию сильной и процветающей России, сближению наших стран и народов", - отметил он.
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