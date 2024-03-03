https://ria.ru/20240303/pokholodanie-1930842592.html
Москвичей предупредили о грядущем похолодании
Москвичей предупредили о грядущем похолодании - РИА Новости, 03.03.2024
Москвичей предупредили о грядущем похолодании
Похолодание придет в Москву на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:21
2024-03-03T15:21
2024-03-03T15:21
погода
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:287:3006:1978_1920x0_80_0_0_601c24418cabcfd8705c8278357b2327.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Похолодание придет в Москву на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Март в Центральной России ретиво стартовал с высоких температурных показателей, опережающих климатический календарь на целых три-четыре недели, но, как это зачастую бывает, не оправдает надежд на весну. Именно такие "сюрпризы" и преподнесет небесная канцелярия в предстоящую неделю", - рассказал Тишковец. Он отметил, что понедельник начнется с мартовской погоды. В условиях антициклональной малооблачной погоды под утро воздух в столице остынет до минус шести - минус восьми, по области минус пять - минус 10, местами до минус 11 - минус 16. Днем облаков станет больше, но до осадков дело пока не дойдет, что ограничит приток солнечного тепла - после полудня с трудом плюс один - плюс три, в Подмосковье минус один - плюс четыре. "В последующие дни весна "провалится", и климат отправит нас в конец зимы. Во вторник через регион пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных снеговых облаков, и разворотом ветром на северные румбы, в результате чего начнется адвекция холода. Ночью в Подмосковье минус пять - минус 10, местами до минус 13, днем минус два - плюс три", - рассказал синоптик. По его словам, в среду Москва и окрестности окажутся в тылу ложбины высотного циклона и, как следствие, в зоне арктического "мешка". В сумерках морозы окрепнут до минус семи - минус 12, местами до минус 15, а после полудня всего ноль - минус пять, что на три-пять градусов ниже средних многолетних показателей и соответствует нормативам февраля. Местами возможен небольшой снег. В четверг характер погоды существенно не изменится, в дневные часы немного потеплеет до околонулевых значений. "Это не последний возврат холодов этой весной, а значит, до еще нескорого наступления метеорологической весны необходимо запастись терпением и теплой одеждой", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20240303/pogoda-1930839340.html
https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html
https://ria.ru/20240226/sneg-1929502149.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0b6236ac6d955b3fa3f07431cf62fd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичей предупредили о грядущем похолодании
Москва на следующей неделе окажется в зоне арктического "мешка"
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Похолодание придет в Москву на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Март в Центральной России ретиво стартовал с высоких температурных показателей, опережающих климатический календарь на целых три-четыре недели, но, как это зачастую бывает, не оправдает надежд на весну. Именно такие "сюрпризы" и преподнесет небесная канцелярия в предстоящую неделю", - рассказал Тишковец.
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта
Он отметил, что понедельник начнется с мартовской погоды. В условиях антициклональной малооблачной погоды под утро воздух в столице остынет до минус шести - минус восьми, по области минус пять - минус 10, местами до минус 11 - минус 16. Днем облаков станет больше, но до осадков дело пока не дойдет, что ограничит приток солнечного тепла - после полудня с трудом плюс один - плюс три, в Подмосковье
минус один - плюс четыре.
"В последующие дни весна "провалится", и климат отправит нас в конец зимы. Во вторник через регион пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных снеговых облаков, и разворотом ветром на северные румбы, в результате чего начнется адвекция холода. Ночью в Подмосковье минус пять - минус 10, местами до минус 13, днем минус два - плюс три", - рассказал синоптик.
Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны
По его словам, в среду Москва и окрестности окажутся в тылу ложбины высотного циклона и, как следствие, в зоне арктического "мешка". В сумерках морозы окрепнут до минус семи - минус 12, местами до минус 15, а после полудня всего ноль - минус пять, что на три-пять градусов ниже средних многолетних показателей и соответствует нормативам февраля. Местами возможен небольшой снег. В четверг характер погоды существенно не изменится, в дневные часы немного потеплеет до околонулевых значений.
"Это не последний возврат холодов этой весной, а значит, до еще нескорого наступления метеорологической весны необходимо запастись терпением и теплой одеждой", - добавил метеоролог.
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег