https://ria.ru/20240303/pokholodanie-1930842592.html

Москвичей предупредили о грядущем похолодании

Москвичей предупредили о грядущем похолодании - РИА Новости, 03.03.2024

Москвичей предупредили о грядущем похолодании

Похолодание придет в Москву на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:21

2024-03-03T15:21

2024-03-03T15:21

погода

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Похолодание придет в Москву на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Март в Центральной России ретиво стартовал с высоких температурных показателей, опережающих климатический календарь на целых три-четыре недели, но, как это зачастую бывает, не оправдает надежд на весну. Именно такие "сюрпризы" и преподнесет небесная канцелярия в предстоящую неделю", - рассказал Тишковец. Он отметил, что понедельник начнется с мартовской погоды. В условиях антициклональной малооблачной погоды под утро воздух в столице остынет до минус шести - минус восьми, по области минус пять - минус 10, местами до минус 11 - минус 16. Днем облаков станет больше, но до осадков дело пока не дойдет, что ограничит приток солнечного тепла - после полудня с трудом плюс один - плюс три, в Подмосковье минус один - плюс четыре. "В последующие дни весна "провалится", и климат отправит нас в конец зимы. Во вторник через регион пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных снеговых облаков, и разворотом ветром на северные румбы, в результате чего начнется адвекция холода. Ночью в Подмосковье минус пять - минус 10, местами до минус 13, днем минус два - плюс три", - рассказал синоптик. По его словам, в среду Москва и окрестности окажутся в тылу ложбины высотного циклона и, как следствие, в зоне арктического "мешка". В сумерках морозы окрепнут до минус семи - минус 12, местами до минус 15, а после полудня всего ноль - минус пять, что на три-пять градусов ниже средних многолетних показателей и соответствует нормативам февраля. Местами возможен небольшой снег. В четверг характер погоды существенно не изменится, в дневные часы немного потеплеет до околонулевых значений. "Это не последний возврат холодов этой весной, а значит, до еще нескорого наступления метеорологической весны необходимо запастись терпением и теплой одеждой", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20240303/pogoda-1930839340.html

https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html

https://ria.ru/20240226/sneg-1929502149.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец