https://ria.ru/20240303/pogoda-1930839340.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта - РИА Новости, 03.03.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта
Пасмурно, небольшие заряды снега и не выше плюс 3 градусов - такая погода ожидается в Москве в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:03
2024-03-03T15:03
2024-03-03T15:03
погода
8 марта
москва
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пасмурно, небольшие заряды снега и не выше плюс 3 градусов - такая погода ожидается в Москве в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Международный женский день хорошей погоды не будет. Будет в основном пасмурно, а вторичный холодный фронт принесет небольшие очаговые заряды снега. В ночные часы будет минус 4 - минус 9, после полудня минус 2 - плюс 3", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в выходные холод немного отступит, и показатели термометров вернутся в климатическое русло, хотя без облаков и локальных осадков в твердой фазе дело не обойдется. "Минимальная температура составит минус 1 - минус 6, в разгар дня минус 1 - плюс 4. При этом московские сугробы почти не изменятся и останутся на уровне около полуметра при норме 32 сантиметра", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html
https://ria.ru/20240303/prazdnik-1930804033.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, 8 марта, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта
В Москве на 8 Марта ожидаются пасмурная погода и небольшие заряды снега
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Пасмурно, небольшие заряды снега и не выше плюс 3 градусов - такая погода ожидается в Москве в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"В Международный женский день хорошей погоды не будет. Будет в основном пасмурно, а вторичный холодный фронт принесет небольшие очаговые заряды снега. В ночные часы будет минус 4 - минус 9, после полудня минус 2 - плюс 3", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в выходные холод немного отступит, и показатели термометров вернутся в климатическое русло, хотя без облаков и локальных осадков в твердой фазе дело не обойдется.
"Минимальная температура составит минус 1 - минус 6, в разгар дня минус 1 - плюс 4. При этом московские сугробы почти не изменятся и останутся на уровне около полуметра при норме 32 сантиметра", - добавил Тишковец.
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