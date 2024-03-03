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Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта - РИА Новости, 03.03.2024
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15:03 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/pogoda-1930839340.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта - РИА Новости, 03.03.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта
Пасмурно, небольшие заряды снега и не выше плюс 3 градусов - такая погода ожидается в Москве в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:03
2024-03-03T15:03
погода
8 марта
москва
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пасмурно, небольшие заряды снега и не выше плюс 3 градусов - такая погода ожидается в Москве в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Международный женский день хорошей погоды не будет. Будет в основном пасмурно, а вторичный холодный фронт принесет небольшие очаговые заряды снега. В ночные часы будет минус 4 - минус 9, после полудня минус 2 - плюс 3", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в выходные холод немного отступит, и показатели термометров вернутся в климатическое русло, хотя без облаков и локальных осадков в твердой фазе дело не обойдется. "Минимальная температура составит минус 1 - минус 6, в разгар дня минус 1 - плюс 4. При этом московские сугробы почти не изменятся и останутся на уровне около полуметра при норме 32 сантиметра", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html
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погода, 8 марта, москва
Погода, 8 марта, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта

В Москве на 8 Марта ожидаются пасмурная погода и небольшие заряды снега

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка в парке "Зарядье" с цветами
Девушка в парке Зарядье с цветами - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка в парке "Зарядье" с цветами. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пасмурно, небольшие заряды снега и не выше плюс 3 градусов - такая погода ожидается в Москве в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Международный женский день хорошей погоды не будет. Будет в основном пасмурно, а вторичный холодный фронт принесет небольшие очаговые заряды снега. В ночные часы будет минус 4 - минус 9, после полудня минус 2 - плюс 3", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в выходные холод немного отступит, и показатели термометров вернутся в климатическое русло, хотя без облаков и локальных осадков в твердой фазе дело не обойдется.
"Минимальная температура составит минус 1 - минус 6, в разгар дня минус 1 - плюс 4. При этом московские сугробы почти не изменятся и останутся на уровне около полуметра при норме 32 сантиметра", - добавил Тишковец.
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