https://ria.ru/20240303/pogoda-1930808275.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 03.03.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Москвичей в воскресенье ждет погожий весенний денек с существенными суточными колебаниями температуры, днем малооблачно, без осадков и до плюс 5, сообщил РИА... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:25

2024-03-03T10:25

2024-03-03T10:25

погода

москва

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москвичей в воскресенье ждет погожий весенний денек с существенными суточными колебаниями температуры, днем малооблачно, без осадков и до плюс 5, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня, благодаря антициклону, жителей столицы и Подмосковья ждет погожий весенний денек с существенными суточными колебаниями температуры. В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 2 - плюс 5, по области плюс 1 - плюс 6, на юге около нуля градусов", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Отмечается, что атмосферное давление немного понизится и составит 757 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html

https://ria.ru/20240226/sneg-1929502149.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва