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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 03.03.2024
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10:25 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/pogoda-1930808275.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 03.03.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Москвичей в воскресенье ждет погожий весенний денек с существенными суточными колебаниями температуры, днем малооблачно, без осадков и до плюс 5, сообщил РИА... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:25
2024-03-03T10:25
погода
москва
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москвичей в воскресенье ждет погожий весенний денек с существенными суточными колебаниями температуры, днем малооблачно, без осадков и до плюс 5, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня, благодаря антициклону, жителей столицы и Подмосковья ждет погожий весенний денек с существенными суточными колебаниями температуры. В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 2 - плюс 5, по области плюс 1 - плюс 6, на юге около нуля градусов", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Отмечается, что атмосферное давление немного понизится и составит 757 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html
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погода, москва
Погода, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода и до плюс пяти градусов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москвичей в воскресенье ждет погожий весенний денек с существенными суточными колебаниями температуры, днем малооблачно, без осадков и до плюс 5, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня, благодаря антициклону, жителей столицы и Подмосковья ждет погожий весенний денек с существенными суточными колебаниями температуры. В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 2 - плюс 5, по области плюс 1 - плюс 6, на юге около нуля градусов", - рассказал Тишковец.
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По его словам, ветер ожидается юго-восточный, 2-7 метров в секунду.
Отмечается, что атмосферное давление немного понизится и составит 757 миллиметров ртутного столба.
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