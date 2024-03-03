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В Газе заявили о 90 погибших при ударах Израиля за сутки - РИА Новости, 03.03.2024
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11:36 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/pogibshie-1930814715.html
В Газе заявили о 90 погибших при ударах Израиля за сутки
В Газе заявили о 90 погибших при ударах Израиля за сутки - РИА Новости, 03.03.2024
В Газе заявили о 90 погибших при ударах Израиля за сутки
По меньшей мере 90 человек погибли, 177 пострадали за последние сутки в секторе Газа в результате израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T11:36
2024-03-03T11:36
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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КАИР, 3 мар - РИА Новости. По меньшей мере 90 человек погибли, 177 пострадали за последние сутки в секторе Газа в результате израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы. "В прошедшие 24 часа израильская оккупация совершила девять массовых убийств семей в секторе Газа, 90 человек погибли, 177 пострадали", - говорится в заявлении. Минздрав анклава также заявил, что с 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 30 410 человек, пострадали 71 700. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240229/prestuplenie-1930370513.html
https://ria.ru/20240126/zakharova-1923769650.html
израиль
сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
В Газе заявили о 90 погибших при ударах Израиля за сутки

Минздрав Газы: не менее 90 человек погибли за сутки при ударах Израиля

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 3 мар - РИА Новости. По меньшей мере 90 человек погибли, 177 пострадали за последние сутки в секторе Газа в результате израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"В прошедшие 24 часа израильская оккупация совершила девять массовых убийств семей в секторе Газа, 90 человек погибли, 177 пострадали", - говорится в заявлении.
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Минздрав анклава также заявил, что с 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 30 410 человек, пострадали 71 700.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор Газа
 
 
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