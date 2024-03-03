https://ria.ru/20240303/peregovory-1930852518.html

Чем позже начнутся переговоры, тем хуже для Киева, заявил Сийярто

Чем позже начнутся переговоры, тем хуже для Киева, заявил Сийярто - РИА Новости, 03.03.2024

Чем позже начнутся переговоры, тем хуже для Киева, заявил Сийярто

Чем позже начнутся переговоры по мирному урегулированию на Украине, тем хуже будет для Киева, потому что в последние недели и месяцы успех России на поле боя... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:41

2024-03-03T16:41

2024-03-03T16:41

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БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Чем позже начнутся переговоры по мирному урегулированию на Украине, тем хуже будет для Киева, потому что в последние недели и месяцы успех России на поле боя стал очевиден всем, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth."Я уже несколько месяцев слышу на советах глав МИД, что украинцы пытаются завоевать такую позицию на поле боя, с которой они могли бы более выгодно начать переговоры. В последние недели и пару месяцев всем стало ясно, что этого сценария не было, а если был, то провалился. Время однозначно на стороне России, русские имеют успех на поле боя. Чем позже будет прекращение огня и начнутся переговоры, тем хуже будет для Украины", - сказал Сийярто.Он также напомнил, что "НАТО - это оборонительный альянс, а не атакующий", и у него "нет задачи на кого-то нападать". "Поэтому я искренне надеюсь, что среди стран НАТО все будут способны ответственно себя вести в последующий период. Заявления, которые западноевропейские политики один за другим делали ранее, чрезвычайно безответственны и опасны еще и потому, что в такой напряженной ситуации поразительное значение имеют не только поступки, но и слова", - отметил Сийярто. По его словам, "неудачное безответственное заявление в данном случае может привести к трагедии и кризису безопасности мирового масштаба". "Поэтому, по-моему, самое важное - чтобы все вернулись на почву здравого смысла, вели себя ответственно и воздерживались не только от поступков, но и от заявлений, которые могли бы привести к эскалации в данном случае", - добавил глава венгерского МИД. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад. По его словам, поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы, постепенно там уже никто не верит в возможность Киева победить в конфликте. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240303/konflikt-1930850223.html

https://ria.ru/20240302/peregovory-1930707079.html

https://ria.ru/20240303/voyska-1930814888.html

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в мире, украина, россия, киев, петер сийярто, нато, виктор орбан, сергей лавров