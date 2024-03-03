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Швейцарцы на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста - РИА Новости, 04.03.2024
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21:25 03.03.2024 (обновлено: 00:00 04.03.2024)
https://ria.ru/20240303/pensiya-1930889515.html
Швейцарцы на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста
Швейцарцы на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста - РИА Новости, 04.03.2024
Швейцарцы на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста
Жители Швейцарии отказались повышать пенсионный возраст с 65 до 66 лет, но поддержали выплату 13-й пенсии, следует из результатов референдума, опубликованных на РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-03T21:25
2024-03-04T00:00
швейцария
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ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. Жители Швейцарии отказались повышать пенсионный возраст с 65 до 66 лет, но поддержали выплату 13-й пенсии, следует из результатов референдума, опубликованных на сайте правительства. Швейцарцев звали голосовать в это воскресенье за два предложения по внесению поправок в закон о пенсиях. Первое предложение заключалось в повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет, второе — в установлении выплаты 13-й пенсии для пенсионеров в том же размере, что и ежемесячные. Согласно результатам, 74,72 процента избирателей отказались повышать пенсионный возраст, в то время как 58,24 процента проголосовали за введение 13-й пенсии. Явка составила 58 процентов.
https://ria.ru/20231101/pensionery-1906538116.html
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швейцария, пенсия, пенсионеры, в мире
Швейцария, Пенсия, Пенсионеры, В мире
Швейцарцы на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста

Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за ежегодную выплату 13-й пенсии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Женева. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. Жители Швейцарии отказались повышать пенсионный возраст с 65 до 66 лет, но поддержали выплату 13-й пенсии, следует из результатов референдума, опубликованных на сайте правительства.
Швейцарцев звали голосовать в это воскресенье за два предложения по внесению поправок в закон о пенсиях. Первое предложение заключалось в повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет, второе — в установлении выплаты 13-й пенсии для пенсионеров в том же размере, что и ежемесячные.
Согласно результатам, 74,72 процента избирателей отказались повышать пенсионный возраст, в то время как 58,24 процента проголосовали за введение 13-й пенсии. Явка составила 58 процентов.
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