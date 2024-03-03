https://ria.ru/20240303/pensiya-1930889515.html

Швейцарцы на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста

Швейцарцы на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста - РИА Новости, 04.03.2024

Швейцарцы на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста

Жители Швейцарии отказались повышать пенсионный возраст с 65 до 66 лет, но поддержали выплату 13-й пенсии, следует из результатов референдума, опубликованных на РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-03T21:25

2024-03-03T21:25

2024-03-04T00:00

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пенсия

пенсионеры

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ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. Жители Швейцарии отказались повышать пенсионный возраст с 65 до 66 лет, но поддержали выплату 13-й пенсии, следует из результатов референдума, опубликованных на сайте правительства. Швейцарцев звали голосовать в это воскресенье за два предложения по внесению поправок в закон о пенсиях. Первое предложение заключалось в повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет, второе — в установлении выплаты 13-й пенсии для пенсионеров в том же размере, что и ежемесячные. Согласно результатам, 74,72 процента избирателей отказались повышать пенсионный возраст, в то время как 58,24 процента проголосовали за введение 13-й пенсии. Явка составила 58 процентов.

https://ria.ru/20231101/pensionery-1906538116.html

швейцария

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, пенсия, пенсионеры, в мире