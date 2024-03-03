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Синоптик рассказала, когда в Москву придет следующая оттепель
Синоптик рассказала, когда в Москву придет следующая оттепель - РИА Новости, 03.03.2024
Синоптик рассказала, когда в Москву придет следующая оттепель
Следующий период оттепели ожидается в Москве не ранее 9 марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:11
2024-03-03T20:11
2024-03-03T20:11
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Следующий период оттепели ожидается в Москве не ранее 9 марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Следующий период оттепели ждем не ранее 9 марта", - написала Позднякова. По ее словам, в Москве третий день отмечается оттепель, в воскресенье она достигла максимума. "Днем температура была почти семь градусов. А это всего на два градуса ниже абсолютного максимума этого дня. Он принадлежит 1992 году и составляет ровно девять градусов. Но уже с понедельника фон температуры начнет постепенно понижаться. Самыми холодными ожидаются среда и четверг. Даже днем не выше нуля", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20240303/pokholodanie-1930842592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Синоптик рассказала, когда в Москву придет следующая оттепель
Позднякова: следующий период оттепели ожидается в Москве не ранее 9 марта