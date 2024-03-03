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Синоптик рассказала, когда в Москву придет следующая оттепель - РИА Новости, 03.03.2024
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20:11 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/ottepel-1930881164.html
Синоптик рассказала, когда в Москву придет следующая оттепель
Синоптик рассказала, когда в Москву придет следующая оттепель - РИА Новости, 03.03.2024
Синоптик рассказала, когда в Москву придет следующая оттепель
Следующий период оттепели ожидается в Москве не ранее 9 марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:11
2024-03-03T20:11
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Следующий период оттепели ожидается в Москве не ранее 9 марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Следующий период оттепели ждем не ранее 9 марта", - написала Позднякова. По ее словам, в Москве третий день отмечается оттепель, в воскресенье она достигла максимума. "Днем температура была почти семь градусов. А это всего на два градуса ниже абсолютного максимума этого дня. Он принадлежит 1992 году и составляет ровно девять градусов. Но уже с понедельника фон температуры начнет постепенно понижаться. Самыми холодными ожидаются среда и четверг. Даже днем не выше нуля", - добавила синоптик.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Синоптик рассказала, когда в Москву придет следующая оттепель

Позднякова: следующий период оттепели ожидается в Москве не ранее 9 марта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТермометр на окне квартиры в Москве
Термометр на окне квартиры в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Термометр на окне квартиры в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Следующий период оттепели ожидается в Москве не ранее 9 марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Следующий период оттепели ждем не ранее 9 марта", - написала Позднякова.
По ее словам, в Москве третий день отмечается оттепель, в воскресенье она достигла максимума.
"Днем температура была почти семь градусов. А это всего на два градуса ниже абсолютного максимума этого дня. Он принадлежит 1992 году и составляет ровно девять градусов. Но уже с понедельника фон температуры начнет постепенно понижаться. Самыми холодными ожидаются среда и четверг. Даже днем не выше нуля", - добавила синоптик.
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