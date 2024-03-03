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Визит Орбана в Россию пока не запланирован - РИА Новости, 03.03.2024
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09:03 03.03.2024 (обновлено: 09:04 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/orban-1930800150.html
Визит Орбана в Россию пока не запланирован
Визит Орбана в Россию пока не запланирован - РИА Новости, 03.03.2024
Визит Орбана в Россию пока не запланирован
Визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ в повестке пока нет, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:03
2024-03-03T09:04
россия
венгрия
в мире
виктор орбан
петер сийярто
анталья (провинция)
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АНТАЛЬЯ, 3 мар - РИА Новости. Визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ в повестке пока нет, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сейчас в повестке такого визита нет", - ответил Сийярто на соответствующий вопрос на полях Дипломатического форума в Анталье.
https://ria.ru/20240228/rossiya-1929953881.html
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россия, венгрия, в мире, виктор орбан, петер сийярто, анталья (провинция)
Россия, Венгрия, В мире, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Анталья (провинция)
Визит Орбана в Россию пока не запланирован

Сийярто: визита премьера Венгрии Орбана в Россию в повестке пока нет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Орбан. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 3 мар - РИА Новости. Визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ в повестке пока нет, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сейчас в повестке такого визита нет", - ответил Сийярто на соответствующий вопрос на полях Дипломатического форума в Анталье.
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