https://ria.ru/20240303/orban-1930800150.html

Визит Орбана в Россию пока не запланирован

Визит Орбана в Россию пока не запланирован - РИА Новости, 03.03.2024

Визит Орбана в Россию пока не запланирован

Визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ в повестке пока нет, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T09:03

2024-03-03T09:03

2024-03-03T09:04

россия

венгрия

в мире

виктор орбан

петер сийярто

анталья (провинция)

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АНТАЛЬЯ, 3 мар - РИА Новости. Визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ в повестке пока нет, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сейчас в повестке такого визита нет", - ответил Сийярто на соответствующий вопрос на полях Дипломатического форума в Анталье.

https://ria.ru/20240228/rossiya-1929953881.html

россия

венгрия

анталья (провинция)

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Дарья Буймова

россия, венгрия, в мире, виктор орбан, петер сийярто, анталья (провинция)