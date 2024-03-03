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Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан - РИА Новости, 03.03.2024
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21:32 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/orangutan-1930890078.html
Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан
Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан - РИА Новости, 03.03.2024
Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан
Орангутан сбежал из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе в Москве, но его быстро вернули домой, сообщили РИА Новости в парке. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T21:32
2024-03-03T21:32
калужское шоссе
москва
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Орангутан сбежал из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе в Москве, но его быстро вернули домой, сообщили РИА Новости в парке. "Да, был у нас побег, но быстро вернули домой", - рассказали в зоопарке, уточнив, что сбежать пытался "небольшой орангутан". В зоопарке отметили, что данный примат не представляет опасности для окружающих.
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калужское шоссе
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калужское шоссе, москва
Калужское шоссе, Москва
Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан

Орангутан сбежал из вольера зоопарка "Планета обезьян" в Москве, его уже поймали

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОрангутан в вольере зоопарка
Орангутан в вольере зоопарка - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Орангутан в вольере зоопарка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Орангутан сбежал из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе в Москве, но его быстро вернули домой, сообщили РИА Новости в парке.
«
"Да, был у нас побег, но быстро вернули домой", - рассказали в зоопарке, уточнив, что сбежать пытался "небольшой орангутан".
В зоопарке отметили, что данный примат не представляет опасности для окружающих.
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30 января, 18:56
 
Калужское шоссеМосква
 
 
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