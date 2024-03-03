https://ria.ru/20240303/orangutan-1930890078.html
Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан
Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан - РИА Новости, 03.03.2024
Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан
Орангутан сбежал из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе в Москве, но его быстро вернули домой, сообщили РИА Новости в парке. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T21:32
2024-03-03T21:32
2024-03-03T21:32
калужское шоссе
москва
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Орангутан сбежал из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе в Москве, но его быстро вернули домой, сообщили РИА Новости в парке. "Да, был у нас побег, но быстро вернули домой", - рассказали в зоопарке, уточнив, что сбежать пытался "небольшой орангутан". В зоопарке отметили, что данный примат не представляет опасности для окружающих.
https://ria.ru/20240130/makaka-1924441298.html
калужское шоссе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужское шоссе, москва
Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан
Орангутан сбежал из вольера зоопарка "Планета обезьян" в Москве, его уже поймали
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Орангутан сбежал из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе в Москве, но его быстро вернули домой, сообщили РИА Новости в парке.
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"Да, был у нас побег, но быстро вернули домой", - рассказали в зоопарке, уточнив, что сбежать пытался "небольшой орангутан".
В зоопарке отметили, что данный примат не представляет опасности для окружающих.
В Шотландии сбежавшую из зоопарка макаку ищут с помощью дронов