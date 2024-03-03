https://ria.ru/20240303/orangutan-1930890078.html

Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан

Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан - РИА Новости, 03.03.2024

Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан

Орангутан сбежал из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе в Москве, но его быстро вернули домой, сообщили РИА Новости в парке. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T21:32

2024-03-03T21:32

2024-03-03T21:32

калужское шоссе

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155246/09/1552460952_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_a3450677a6d37a7ee360bd3a0eda8567.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Орангутан сбежал из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе в Москве, но его быстро вернули домой, сообщили РИА Новости в парке. "Да, был у нас побег, но быстро вернули домой", - рассказали в зоопарке, уточнив, что сбежать пытался "небольшой орангутан". В зоопарке отметили, что данный примат не представляет опасности для окружающих.

https://ria.ru/20240130/makaka-1924441298.html

калужское шоссе

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калужское шоссе, москва