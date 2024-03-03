https://ria.ru/20240303/opoveschenie-1930843396.html
В Орловской области проверят работу системы оповещения
В Орловской области проверят работу системы оповещения - РИА Новости, 03.03.2024
В Орловской области проверят работу системы оповещения
Проверку системы оповещения населения с применением сирен и громкоговорителей проведут в Орловской области 6 марта, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:31
2024-03-03T15:31
2024-03-03T15:31
общество
орловская область
орел
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Проверку системы оповещения населения с применением сирен и громкоговорителей проведут в Орловской области 6 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона. "В среду, 6 марта, с 10.30 в городе Орле и районах области будет проведена проверка региональной системы оповещения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что во время проверки в эфире теле- и радиоканалов будет транслироваться сообщение "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!". Кроме того, информация будет доступна в мобильном приложении "МЧС России". "Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор, любой общедоступный канал, или радио и прослушать информационное сообщение", - указали в пресс-службе областного правительства. Уточняется, что проверка проводится для оценки работоспособности всех имеющихся систем оповещения для доведения информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
https://ria.ru/20240209/ataka-1926342956.html
https://ria.ru/20240124/orel-1923130933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, орловская область, орел, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Орловская область, Орел, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области проверят работу системы оповещения
В Орловской области проверят работу систем оповещения населения с запуском сирен