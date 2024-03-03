https://ria.ru/20240303/opoveschenie-1930843396.html

В Орловской области проверят работу системы оповещения

В Орловской области проверят работу системы оповещения - РИА Новости, 03.03.2024

В Орловской области проверят работу системы оповещения

Проверку системы оповещения населения с применением сирен и громкоговорителей проведут в Орловской области 6 марта, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:31

2024-03-03T15:31

2024-03-03T15:31

общество

орловская область

орел

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Проверку системы оповещения населения с применением сирен и громкоговорителей проведут в Орловской области 6 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона. "В среду, 6 марта, с 10.30 в городе Орле и районах области будет проведена проверка региональной системы оповещения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что во время проверки в эфире теле- и радиоканалов будет транслироваться сообщение "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!". Кроме того, информация будет доступна в мобильном приложении "МЧС России". "Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор, любой общедоступный канал, или радио и прослушать информационное сообщение", - указали в пресс-службе областного правительства. Уточняется, что проверка проводится для оценки работоспособности всех имеющихся систем оповещения для доведения информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20240209/ataka-1926342956.html

https://ria.ru/20240124/orel-1923130933.html

орловская область

орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, орловская область, орел, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)