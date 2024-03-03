https://ria.ru/20240303/obrushenie-1930813328.html
В гараже скорой помощи в Качканаре рухнула крыша
В гараже скорой помощи в Качканаре рухнула крыша - РИА Новости, 03.03.2024
В гараже скорой помощи в Качканаре рухнула крыша
Крыша рухнула в гараже скорой помощи в свердловском Качканаре, пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного минздрава в воскресенье. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T11:22
2024-03-03T11:22
2024-03-03T11:22
происшествия
качканар
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Крыша рухнула в гараже скорой помощи в свердловском Качканаре, пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного минздрава в воскресенье. "Накануне, 2 марта около 20.00 по местному времени обрушилась часть кровли в гараже больничного городка Качканара, где размещены машины скорой медицинской помощи. В момент обрушения сотрудников в гараже не было. Пострадавших нет. Ущерб нанесен двум машинам", – следует из сообщения. Отмечается, что принимаются меры по ликвидации последствий. Всего в автопарке больницы семь автомобилей и работают три круглосуточных бригады. Скорая медпомощь оказывается жителям в полном объеме, подчеркивают в ведомстве. "Машины скорой помощи, которые не задействованы в работе, будут временно находиться на стоянке в "Горэнерго". В понедельник утром подрядные организации начнут разбор кровли аварийного здания", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240220/krysha-1928423715.html
https://ria.ru/20231215/tula-1916063087.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, качканар
В гараже скорой помощи в Качканаре рухнула крыша
В гараже скорой помощи в свердловском Качканаре рухнула крыша, пострадавших нет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости.
Крыша рухнула в гараже скорой помощи в свердловском Качканаре, пострадавших нет, сообщила пресс-служба
областного минздрава в воскресенье.
"Накануне, 2 марта около 20.00 по местному времени обрушилась часть кровли в гараже больничного городка Качканара, где размещены машины скорой медицинской помощи. В момент обрушения сотрудников в гараже не было. Пострадавших нет. Ущерб нанесен двум машинам", – следует из сообщения.
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Отмечается, что принимаются меры по ликвидации последствий. Всего в автопарке больницы семь автомобилей и работают три круглосуточных бригады. Скорая медпомощь оказывается жителям в полном объеме, подчеркивают в ведомстве.
"Машины скорой помощи, которые не задействованы в работе, будут временно находиться на стоянке в "Горэнерго". В понедельник утром подрядные организации начнут разбор кровли аварийного здания", – добавили в пресс-службе.
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