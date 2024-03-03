Рейтинг@Mail.ru
В гараже скорой помощи в Качканаре рухнула крыша - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/obrushenie-1930813328.html
В гараже скорой помощи в Качканаре рухнула крыша
В гараже скорой помощи в Качканаре рухнула крыша - РИА Новости, 03.03.2024
В гараже скорой помощи в Качканаре рухнула крыша
Крыша рухнула в гараже скорой помощи в свердловском Качканаре, пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного минздрава в воскресенье. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T11:22
2024-03-03T11:22
происшествия
качканар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930813032_0:189:585:518_1920x0_80_0_0_aa819e0e513926c2bb98f16325acf818.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Крыша рухнула в гараже скорой помощи в свердловском Качканаре, пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного минздрава в воскресенье. "Накануне, 2 марта около 20.00 по местному времени обрушилась часть кровли в гараже больничного городка Качканара, где размещены машины скорой медицинской помощи. В момент обрушения сотрудников в гараже не было. Пострадавших нет. Ущерб нанесен двум машинам", – следует из сообщения. Отмечается, что принимаются меры по ликвидации последствий. Всего в автопарке больницы семь автомобилей и работают три круглосуточных бригады. Скорая медпомощь оказывается жителям в полном объеме, подчеркивают в ведомстве. "Машины скорой помощи, которые не задействованы в работе, будут временно находиться на стоянке в "Горэнерго". В понедельник утром подрядные организации начнут разбор кровли аварийного здания", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240220/krysha-1928423715.html
https://ria.ru/20231215/tula-1916063087.html
качканар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930813032_0:134:585:572_1920x0_80_0_0_c4f89e61741a41e91fdb52819ac9c4dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, качканар
Происшествия, Качканар
В гараже скорой помощи в Качканаре рухнула крыша

В гараже скорой помощи в свердловском Качканаре рухнула крыша, пострадавших нет

На месте обрушения кровли в гараже скорой помощи в Качканаре. Кадр видео очевидца
На месте обрушения кровли в гараже скорой помощи в Качканаре. Кадр видео очевидца
На месте обрушения кровли в гараже скорой помощи в Качканаре. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Крыша рухнула в гараже скорой помощи в свердловском Качканаре, пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного минздрава в воскресенье.
"Накануне, 2 марта около 20.00 по местному времени обрушилась часть кровли в гараже больничного городка Качканара, где размещены машины скорой медицинской помощи. В момент обрушения сотрудников в гараже не было. Пострадавших нет. Ущерб нанесен двум машинам", – следует из сообщения.
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
В Подмосковье рухнула крыша "Пятерочки"
20 февраля, 12:19
Отмечается, что принимаются меры по ликвидации последствий. Всего в автопарке больницы семь автомобилей и работают три круглосуточных бригады. Скорая медпомощь оказывается жителям в полном объеме, подчеркивают в ведомстве.
"Машины скорой помощи, которые не задействованы в работе, будут временно находиться на стоянке в "Горэнерго". В понедельник утром подрядные организации начнут разбор кровли аварийного здания", – добавили в пресс-службе.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Туле крыша пятиэтажки провалилась под тяжестью снега
15 декабря 2023, 16:21
 
ПроисшествияКачканар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала