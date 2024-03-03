Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
20:05 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/neft-1930880734.html
Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти, пишут СМИ
Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2024
Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти, пишут СМИ
Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца второго квартала 2024 года, сообщило саудовское... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:05
2024-03-03T20:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480035_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bdda2a81b85eb5ce8da74c9e4cc6cbe2.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца второго квартала 2024 года, сообщило саудовское государственное агентство новостей SPA со ссылкой на официальный источник в минэнерго страны. "Официальный источник из министерства энергетики сообщил, что Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, которое было осуществлено в июле 2023 года, до конца второго квартала 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", - сообщило госагентство. Таким образом, до конца июня 2024 года добыча Саудовской Аравии составит около 9 миллионов баррелей в сутки, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240221/partner-1928833734.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480035_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09afa7970115e4745efbc6853c6dd1ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК
Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти, пишут СМИ

SPA: Эр-Рияд продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца II квартала

© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца второго квартала 2024 года, сообщило саудовское государственное агентство новостей SPA со ссылкой на официальный источник в минэнерго страны.
«
"Официальный источник из министерства энергетики сообщил, что Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, которое было осуществлено в июле 2023 года, до конца второго квартала 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", - сообщило госагентство.
Таким образом, до конца июня 2024 года добыча Саудовской Аравии составит около 9 миллионов баррелей в сутки, добавляется в сообщении.
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером
21 февраля, 19:35
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьСаудовская АравияОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала