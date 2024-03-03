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Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти, пишут СМИ
Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2024
Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти, пишут СМИ
Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца второго квартала 2024 года, сообщило саудовское... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:05
2024-03-03T20:05
2024-03-03T20:05
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца второго квартала 2024 года, сообщило саудовское государственное агентство новостей SPA со ссылкой на официальный источник в минэнерго страны. "Официальный источник из министерства энергетики сообщил, что Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, которое было осуществлено в июле 2023 года, до конца второго квартала 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", - сообщило госагентство. Таким образом, до конца июня 2024 года добыча Саудовской Аравии составит около 9 миллионов баррелей в сутки, добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК
Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти, пишут СМИ
SPA: Эр-Рияд продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца II квартала