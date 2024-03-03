https://ria.ru/20240303/natsvalyuty-1930802956.html

Посол Эфиопии призвал начать переговоры с Россией о торговле в нацвалютах

Посол Эфиопии призвал начать переговоры с Россией о торговле в нацвалютах - РИА Новости, 03.03.2024

Посол Эфиопии призвал начать переговоры с Россией о торговле в нацвалютах

РФ и Эфиопии следует начать переговоры об использовании национальных валют во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T09:36

2024-03-03T09:36

2024-03-03T09:36

россия

эфиопия

чам угала урят (посол эфиопии в россии )

брикс

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ и Эфиопии следует начать переговоры об использовании национальных валют во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. "Я не вижу проблемы в использовании национальных валют в торговле между Россией и Эфиопией. Я надеюсь, что в будущем это станет предметом переговоров наших стран. Я вижу в этом только преимущества. Если Эфиопия хочет что-то купить у России, мы спокойно можем использовать эфиопский быр", - сказал он. Вопрос финансовых переводов – это сейчас большая проблема, указал дипломат. "Мы знаем, что Россия и Китай, Индия, Саудовская Аравия уже начали использовать национальные валюты во взаимной торговле. Я думаю, использование национальных валют – это хороший формат сотрудничества. Теперь, когда мы часть БРИКС, это будет один из вопросов, который страны будут обсуждать", - добавил он.

https://ria.ru/20240212/terekhin-1926684319.html

https://ria.ru/20230726/diplomatiya-1886233604.html

россия

эфиопия

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Влада Копылова

россия, эфиопия, чам угала урят (посол эфиопии в россии ), брикс