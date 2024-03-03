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Посол Эфиопии призвал начать переговоры с Россией о торговле в нацвалютах - РИА Новости, 03.03.2024
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09:36 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/natsvalyuty-1930802956.html
Посол Эфиопии призвал начать переговоры с Россией о торговле в нацвалютах
Посол Эфиопии призвал начать переговоры с Россией о торговле в нацвалютах - РИА Новости, 03.03.2024
Посол Эфиопии призвал начать переговоры с Россией о торговле в нацвалютах
РФ и Эфиопии следует начать переговоры об использовании национальных валют во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:36
2024-03-03T09:36
россия
эфиопия
чам угала урят (посол эфиопии в россии )
брикс
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ и Эфиопии следует начать переговоры об использовании национальных валют во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. "Я не вижу проблемы в использовании национальных валют в торговле между Россией и Эфиопией. Я надеюсь, что в будущем это станет предметом переговоров наших стран. Я вижу в этом только преимущества. Если Эфиопия хочет что-то купить у России, мы спокойно можем использовать эфиопский быр", - сказал он. Вопрос финансовых переводов – это сейчас большая проблема, указал дипломат. "Мы знаем, что Россия и Китай, Индия, Саудовская Аравия уже начали использовать национальные валюты во взаимной торговле. Я думаю, использование национальных валют – это хороший формат сотрудничества. Теперь, когда мы часть БРИКС, это будет один из вопросов, который страны будут обсуждать", - добавил он.
https://ria.ru/20240212/terekhin-1926684319.html
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россия, эфиопия, чам угала урят (посол эфиопии в россии ), брикс
Россия, Эфиопия, Чам Угала Урят (посол Эфиопии в России ), БРИКС
Посол Эфиопии призвал начать переговоры с Россией о торговле в нацвалютах

Посол: РФ и Эфиопии следует вести переговоры о нацвалютах во взаимной торговле

© Фото : УлГПУ им. И.Н. УльяноваЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии в РФ г. Урят Чам Угала
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии в РФ г. Урят Чам Угала - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии в РФ г. Урят Чам Угала. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ и Эфиопии следует начать переговоры об использовании национальных валют во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят.
"Я не вижу проблемы в использовании национальных валют в торговле между Россией и Эфиопией. Я надеюсь, что в будущем это станет предметом переговоров наших стран. Я вижу в этом только преимущества. Если Эфиопия хочет что-то купить у России, мы спокойно можем использовать эфиопский быр", - сказал он.
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Вопрос финансовых переводов – это сейчас большая проблема, указал дипломат.
"Мы знаем, что Россия и Китай, Индия, Саудовская Аравия уже начали использовать национальные валюты во взаимной торговле. Я думаю, использование национальных валют – это хороший формат сотрудничества. Теперь, когда мы часть БРИКС, это будет один из вопросов, который страны будут обсуждать", - добавил он.
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РоссияЭфиопияЧам Угала Урят (посол Эфиопии в России )БРИКС
 
 
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