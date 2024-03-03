Посол Эфиопии призвал начать переговоры с Россией о торговле в нацвалютах
Посол: РФ и Эфиопии следует вести переговоры о нацвалютах во взаимной торговле
© Фото : УлГПУ им. И.Н. УльяноваЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии в РФ г. Урят Чам Угала
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии в РФ г. Урят Чам Угала. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ и Эфиопии следует начать переговоры об использовании национальных валют во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят.
"Я не вижу проблемы в использовании национальных валют в торговле между Россией и Эфиопией. Я надеюсь, что в будущем это станет предметом переговоров наших стран. Я вижу в этом только преимущества. Если Эфиопия хочет что-то купить у России, мы спокойно можем использовать эфиопский быр", - сказал он.
Вопрос финансовых переводов – это сейчас большая проблема, указал дипломат.
"Мы знаем, что Россия и Китай, Индия, Саудовская Аравия уже начали использовать национальные валюты во взаимной торговле. Я думаю, использование национальных валют – это хороший формат сотрудничества. Теперь, когда мы часть БРИКС, это будет один из вопросов, который страны будут обсуждать", - добавил он.