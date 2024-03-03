https://ria.ru/20240303/napadeniya-1930814595.html

В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни

В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни - РИА Новости, 03.03.2024

В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни

Около 170 человек были "казнены" при нападениях на несколько деревень на севере Буркина-Фасо, сообщает прокурор в городе Вахигуя провинции Ятенга Али Бенжамен... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T11:35

2024-03-03T11:35

2024-03-03T11:35

в мире

буркина-фасо

сахель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_53b31a3e5019df927c2d3b386dc870fa.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около 170 человек были "казнены" при нападениях на несколько деревень на севере Буркина-Фасо, сообщает прокурор в городе Вахигуя провинции Ятенга Али Бенжамен Кулибали. "В воскресенье, 25 февраля 2024 года, мою прокуратуру проинформировали о том, что в деревнях Комслига, Нодин и Соро, которые относятся к департаменту Тиу провинции Ятенга Северной области, были совершены массовые смертоносные нападения. Те же источники указали, что, по предварительным данным, 170 человек были казнены, также имеются пострадавшие и причинен материальный ущерб", - говорится в заявлении прокурора, которое разместило Информационное агентство Буркина (AIB). Как отмечается в документе, власти расследуют информацию об этих нападениях. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20240128/ekovas-1923994520.html

буркина-фасо

сахель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, буркина-фасо, сахель