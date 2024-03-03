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В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни - РИА Новости, 03.03.2024
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11:35 03.03.2024
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В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни
В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни - РИА Новости, 03.03.2024
В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни
Около 170 человек были "казнены" при нападениях на несколько деревень на севере Буркина-Фасо, сообщает прокурор в городе Вахигуя провинции Ятенга Али Бенжамен... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T11:35
2024-03-03T11:35
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около 170 человек были "казнены" при нападениях на несколько деревень на севере Буркина-Фасо, сообщает прокурор в городе Вахигуя провинции Ятенга Али Бенжамен Кулибали. "В воскресенье, 25 февраля 2024 года, мою прокуратуру проинформировали о том, что в деревнях Комслига, Нодин и Соро, которые относятся к департаменту Тиу провинции Ятенга Северной области, были совершены массовые смертоносные нападения. Те же источники указали, что, по предварительным данным, 170 человек были казнены, также имеются пострадавшие и причинен материальный ущерб", - говорится в заявлении прокурора, которое разместило Информационное агентство Буркина (AIB). Как отмечается в документе, власти расследуют информацию об этих нападениях. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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в мире, буркина-фасо, сахель
В мире, Буркина-Фасо, Сахель
В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни

На севере Буркина-Фасо около 170 человек были убиты из-за нападений на деревни

© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около 170 человек были "казнены" при нападениях на несколько деревень на севере Буркина-Фасо, сообщает прокурор в городе Вахигуя провинции Ятенга Али Бенжамен Кулибали.
"В воскресенье, 25 февраля 2024 года, мою прокуратуру проинформировали о том, что в деревнях Комслига, Нодин и Соро, которые относятся к департаменту Тиу провинции Ятенга Северной области, были совершены массовые смертоносные нападения. Те же источники указали, что, по предварительным данным, 170 человек были казнены, также имеются пострадавшие и причинен материальный ущерб", - говорится в заявлении прокурора, которое разместило Информационное агентство Буркина (AIB).
Как отмечается в документе, власти расследуют информацию об этих нападениях.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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