https://ria.ru/20240303/napadeniya-1930814595.html
В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни
В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни - РИА Новости, 03.03.2024
В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни
Около 170 человек были "казнены" при нападениях на несколько деревень на севере Буркина-Фасо, сообщает прокурор в городе Вахигуя провинции Ятенга Али Бенжамен... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T11:35
2024-03-03T11:35
2024-03-03T11:35
в мире
буркина-фасо
сахель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_53b31a3e5019df927c2d3b386dc870fa.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около 170 человек были "казнены" при нападениях на несколько деревень на севере Буркина-Фасо, сообщает прокурор в городе Вахигуя провинции Ятенга Али Бенжамен Кулибали. "В воскресенье, 25 февраля 2024 года, мою прокуратуру проинформировали о том, что в деревнях Комслига, Нодин и Соро, которые относятся к департаменту Тиу провинции Ятенга Северной области, были совершены массовые смертоносные нападения. Те же источники указали, что, по предварительным данным, 170 человек были казнены, также имеются пострадавшие и причинен материальный ущерб", - говорится в заявлении прокурора, которое разместило Информационное агентство Буркина (AIB). Как отмечается в документе, власти расследуют информацию об этих нападениях. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20240128/ekovas-1923994520.html
буркина-фасо
сахель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3210d5af73a1cc7da9dc9c2ce2af4a6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо, сахель
В мире, Буркина-Фасо, Сахель
В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни
На севере Буркина-Фасо около 170 человек были убиты из-за нападений на деревни
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Около 170 человек были "казнены" при нападениях на несколько деревень на севере Буркина-Фасо, сообщает
прокурор в городе Вахигуя провинции Ятенга Али Бенжамен Кулибали.
"В воскресенье, 25 февраля 2024 года, мою прокуратуру проинформировали о том, что в деревнях Комслига, Нодин и Соро, которые относятся к департаменту Тиу провинции Ятенга Северной области, были совершены массовые смертоносные нападения. Те же источники указали, что, по предварительным данным, 170 человек были казнены, также имеются пострадавшие и причинен материальный ущерб", - говорится в заявлении прокурора, которое разместило Информационное агентство Буркина (AIB).
Как отмечается в документе, власти расследуют информацию об этих нападениях.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель
, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
Буркина-Фасо, Нигер и Мали назвали ЭКОВАС угрозой