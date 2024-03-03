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В Цюрихе усилили меры безопасности после антисемитского нападения
В Цюрихе усилили меры безопасности после антисемитского нападения - РИА Новости, 04.03.2024
В Цюрихе усилили меры безопасности после антисемитского нападения
Меры безопасности будут усилены в Цюрихе после инцидента с нападением с холодным оружием на еврея, сообщила полиция города. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-03T23:35
2024-03-03T23:35
2024-03-04T10:58
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Меры безопасности будут усилены в Цюрихе после инцидента с нападением с холодным оружием на еврея, сообщила полиция города. Накануне вечером 50-летний еврей получил тяжелое ранение холодным оружием, предполагаемый преступник, 15-летний гражданин Швейцарии, был задержан полицией, отмечается в релизе, опубликованном на сайте ведомства. "Городская полиция Цюриха после консультаций с еврейскими организациями города в качестве меры предосторожности усилила меры безопасности в ряде мест, связанных с евреями", - говорится в публикации. В более раннем релизе городской полиции Цюриха сообщалось, что нападение могло быть совершено на почве антисемитизма.
https://ria.ru/20240123/antisemitizm-1923087328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цюрих, швейцария
В Цюрихе усилили меры безопасности после антисемитского нападения
Полиция усилила в Цюрихе меры безопасности после нападения с ножом на еврея