Рейтинг@Mail.ru
В Цюрихе усилили меры безопасности после антисемитского нападения - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 03.03.2024 (обновлено: 10:58 04.03.2024)
https://ria.ru/20240303/napadenie-1930896714.html
В Цюрихе усилили меры безопасности после антисемитского нападения
В Цюрихе усилили меры безопасности после антисемитского нападения - РИА Новости, 04.03.2024
В Цюрихе усилили меры безопасности после антисемитского нападения
Меры безопасности будут усилены в Цюрихе после инцидента с нападением с холодным оружием на еврея, сообщила полиция города. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-03T23:35
2024-03-04T10:58
в мире
цюрих
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930944021_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_c21c81744ab23d84a1d4ee2d56008066.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Меры безопасности будут усилены в Цюрихе после инцидента с нападением с холодным оружием на еврея, сообщила полиция города. Накануне вечером 50-летний еврей получил тяжелое ранение холодным оружием, предполагаемый преступник, 15-летний гражданин Швейцарии, был задержан полицией, отмечается в релизе, опубликованном на сайте ведомства. "Городская полиция Цюриха после консультаций с еврейскими организациями города в качестве меры предосторожности усилила меры безопасности в ряде мест, связанных с евреями", - говорится в публикации. В более раннем релизе городской полиции Цюриха сообщалось, что нападение могло быть совершено на почве антисемитизма.
https://ria.ru/20240123/antisemitizm-1923087328.html
цюрих
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930944021_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_9420b9d6d6261084b243831aef0f64a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цюрих, швейцария
В мире, Цюрих, Швейцария
В Цюрихе усилили меры безопасности после антисемитского нападения

Полиция усилила в Цюрихе меры безопасности после нападения с ножом на еврея

© AFP 2024 / Arnd WiegmannПолицейские охраняют синагогу в Цюрихе
Полицейские охраняют синагогу в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AFP 2024 / Arnd Wiegmann
Полицейские охраняют синагогу в Цюрихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Меры безопасности будут усилены в Цюрихе после инцидента с нападением с холодным оружием на еврея, сообщила полиция города.
Накануне вечером 50-летний еврей получил тяжелое ранение холодным оружием, предполагаемый преступник, 15-летний гражданин Швейцарии, был задержан полицией, отмечается в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
«
"Городская полиция Цюриха после консультаций с еврейскими организациями города в качестве меры предосторожности усилила меры безопасности в ряде мест, связанных с евреями", - говорится в публикации.
В более раннем релизе городской полиции Цюриха сообщалось, что нападение могло быть совершено на почве антисемитизма.
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Сотрудники-евреи из Би-би-си пожаловались на антисемитизм, пишут СМИ
23 января, 21:28
 
В миреЦюрихШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала