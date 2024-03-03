https://ria.ru/20240303/napadenie-1930896714.html

В Цюрихе усилили меры безопасности после антисемитского нападения

В Цюрихе усилили меры безопасности после антисемитского нападения - РИА Новости, 04.03.2024

В Цюрихе усилили меры безопасности после антисемитского нападения

Меры безопасности будут усилены в Цюрихе после инцидента с нападением с холодным оружием на еврея, сообщила полиция города. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-03T23:35

2024-03-03T23:35

2024-03-04T10:58

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Меры безопасности будут усилены в Цюрихе после инцидента с нападением с холодным оружием на еврея, сообщила полиция города. Накануне вечером 50-летний еврей получил тяжелое ранение холодным оружием, предполагаемый преступник, 15-летний гражданин Швейцарии, был задержан полицией, отмечается в релизе, опубликованном на сайте ведомства. "Городская полиция Цюриха после консультаций с еврейскими организациями города в качестве меры предосторожности усилила меры безопасности в ряде мест, связанных с евреями", - говорится в публикации. В более раннем релизе городской полиции Цюриха сообщалось, что нападение могло быть совершено на почве антисемитизма.

https://ria.ru/20240123/antisemitizm-1923087328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цюрих, швейцария