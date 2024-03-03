https://ria.ru/20240303/nagrazhdenie-1930790034.html
Артистов ансамбля песни и пляски ЦВО наградили в зоне спецоперации
Артистов ансамбля песни и пляски ЦВО наградили в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.03.2024
Артистов ансамбля песни и пляски ЦВО наградили в зоне спецоперации
Артистов ансамбля песни и пляски ЦВО наградили в зоне проведения спецоперации в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T05:14
2024-03-03T05:14
2024-03-03T05:14
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Артистов ансамбля песни и пляски ЦВО наградили в зоне проведения спецоперации в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Фронтовая бригада военных артистов практически ежедневно дает концерты для военнослужащих, находящихся в лагерях на восстановлении и восполнении боеспособности, а также в полевых лагерях и расположениях, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения", - сообщили в Минобороны. По данным оборонного ведомства, церемония награждения проходила в тыловом районе ЛНР. За вклад в поддержание высокого морального духа военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции в зоне боевых действий, начальник ансамбля ЦВО вручил военным артистам государственные награды - медали Жукова, а также ведомственные награды – медали "За воинскую доблесть" II степени и "Участнику специальной военной операции". "Всего с начала СВО военные артисты группировки войск "Центр" провели более 450 концертов для военнослужащих и гражданского населения на освобожденных территориях", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240227/abrams-1929815484.html
https://ria.ru/20230705/vystuplenie-1882277929.html
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центральный военный округ, луганская народная республика, россия
Центральный военный округ, Луганская Народная Республика, Россия
Артистов ансамбля песни и пляски ЦВО наградили в зоне спецоперации
Артистов ансамбля песни и пляски ЦВО наградили в зоне проведения СВО в ЛНР
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Артистов ансамбля песни и пляски ЦВО наградили в зоне проведения спецоперации в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Фронтовая бригада военных артистов практически ежедневно дает концерты для военнослужащих, находящихся в лагерях на восстановлении и восполнении боеспособности, а также в полевых лагерях и расположениях, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения", - сообщили в Минобороны.
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По данным оборонного ведомства, церемония награждения проходила в тыловом районе ЛНР. За вклад в поддержание высокого морального духа военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции в зоне боевых действий, начальник ансамбля ЦВО вручил военным артистам государственные награды - медали Жукова, а также ведомственные награды – медали "За воинскую доблесть" II степени и "Участнику специальной военной операции".
"Всего с начала СВО военные артисты группировки войск "Центр" провели более 450 концертов для военнослужащих и гражданского населения на освобожденных территориях", - сообщили в Минобороны.
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