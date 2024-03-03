https://ria.ru/20240303/muzykanty-1930882611.html

На ВМФ выступили молодые музыканты из пяти стран и джаз-оркестр Бутмана

На ВМФ выступили молодые музыканты из пяти стран и джаз-оркестр Бутмана - РИА Новости, 03.03.2024

На ВМФ выступили молодые музыканты из пяти стран и джаз-оркестр Бутмана

Участники Всемирного фестиваля молодежи побывали на выступлении народного артиста РФ Игоря Бутмана и его Московского джазового оркестра, которые сыграли на... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T20:27

2024-03-03T20:27

2024-03-03T20:59

культура

армения

узбекистан

индия

игорь бутман

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

sas

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи побывали на выступлении народного артиста РФ Игоря Бутмана и его Московского джазового оркестра, которые сыграли на сцене вместе с ведущими солистами молодежных джазовых коллективов других стран в рамках проекта "Джазовая сцена будущего", передает корреспондент РИА Новости. "У нас гостей тоже много, из пяти стран, и мы их сейчас тоже будем объединять нашей музыкой, мы будем импровизировать", - сказал Бутман перед выступлением. Бутман назвал такое совместное выступление международной интеграцией культур и дружбой народов. "Когда мы импровизируем, мы говорим на одном языке — каждый со своим акцентом, но все — о дружбе, мире, любви и счастье", — добавил артист. В рамках концерта прозвучала, в том числе, композиция Бутмана "Французские связи" при участии гитариста из Индии. В последней композиции "Караван" зрители услышали всех иностранных гостей фестиваля: гитариста из Индии, трубача из Армении, пианиста из Узбекистана, саксофонистов из Таиланда и Турции. Для Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе был создан специальный проект фестиваля "Джазовая сцена Будущего", в котором принимают участие музыканты из пяти стран. Впервые в Россию приехали музыканты Istanbul West Side Collective из Турции, EVN Jazz Quartet из Армении, SAS из Индии, Jazzirama из Узбекистана и MSU Jazz Band из Таиланда. Музыканты приняли участие в гала-концерте в рамках Фестиваля вместе с Московским джазовым оркестром. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930783434.html

армения

узбекистан

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление оркестра Бутмана вместе с иностранными музыкантами на Всемирном фестивале молодежи Молодые музыканты из пяти стран мира и джаз-оркестр Бутмана сыграли для участников Всемирного фестиваля молодежи 2024-03-03T20:27 true PT0M42S

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Наталья Макарова

армения, узбекистан, индия, игорь бутман, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), sas, всемирный фестиваль молодежи — 2024