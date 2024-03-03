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На мужчину, ударившего головой девочку в Краснодаре, составили протокол
На мужчину, ударившего головой девочку в Краснодаре, составили протокол - РИА Новости, 03.03.2024
На мужчину, ударившего головой девочку в Краснодаре, составили протокол
Мужчина, ударивший головой в лоб девочку-подростка на детской площадке в Краснодаре, таким образом пытался заступиться за сына, в отношении "заботливого отца"... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:59
2024-03-03T20:59
2024-03-03T20:59
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краснодар
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КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Мужчина, ударивший головой в лоб девочку-подростка на детской площадке в Краснодаре, таким образом пытался заступиться за сына, в отношении "заботливого отца" составлен административный протокол, сообщили в городском УМВД. "При разбирательстве стражи порядка выяснили, что на детской площадке на улице Войсковой семилетнего сына указанного гражданина несовершеннолетняя девочка ударила ногой, о чем мальчик сообщил своему отцу. Находясь в эмоциональном состоянии, мужчина при выяснении отношений с указанной его ребенком несовершеннолетней выражался нецензурной бранью и толкнул своей головой собеседницу в лоб", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), предусматривающей арест на срок до 15 суток.Ранее в сети появились кадры, на которых в ходе конфликта мужчина подходит близко к девочке, называет ее "дерзкой" и бьет головой в лоб, а потом толкает к забору и нецензурно выражается. Полиция начала проверку и выяснила, что инцидент произошел в краснодарском поселке Новознаменском. Нападавшим оказался 41-летний местный житель, а пострадавшей - 13-летняя девочка.
https://ria.ru/20240228/zaderzhanie-1930031491.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
На мужчину, ударившего головой девочку в Краснодаре, составили протокол
На мужчину, ударившего головой в лоб девочку в Краснодаре, составили протокол