https://ria.ru/20240303/mishustin-1930434763.html

Биография Михаила Мишустина

Биография Михаила Мишустина - РИА Новости, 03.03.2024

Биография Михаила Мишустина

Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T01:30

2024-03-03T01:30

2024-03-03T01:31

справки

михаил мишустин

москва

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Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году – аспирантуру этого института. Доктор экономических наук (2010).В 1989-1998 годах работал в некоммерческой организации "Международный компьютерный клуб" (с 1993 года – закрытое акционерное общество), занимавшейся привлечением и распространением западных компьютерных технологий: директор тестовой лаборатории (1992-1995), заместитель генерального директора (1995-1996), председатель правления (1996-1998). С 1990 года принимал участие в организации ежегодного Международного компьютерного форума.В августе 1998 года был назначен заместителем руководителя Государственной налоговой службы России.С марта 1999 года – заместитель министра России по налогам и сборам.С марта 2004 года по декабрь 2006 года – глава Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.С января 2007 года по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.С марта 2008 года до апреля 2010 года занимал пост президента группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями и паевыми инвестиционными фондами.Курировал международные связи, развитие венчурного инвестирования и технологических инвестиций, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты.В этот же период Михаил Мишустин был создателем и научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета "Высшая школа экономики" (ГУ ВШЭ). 6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. Инициировал запуск системы личных кабинетов для налогоплательщиков (2012), Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (2016) и Единого реестра записей актов гражданского состояния (2018).С 2013 года осуществлял руководство внедрением авторизированных систем контроля за возмещением налога на добавленную стоимость. В 2019 году завершил перевод контрольно-кассовой техники на автоматизированные системы, предусматривавшие передачу данных о денежных оборотах в реальном времени. В том же году внедрил автоматизированную систему налогового администрирования "Налог-3", призванную объединить управление всей деятельностью ФНС, включая прием, обработку, предоставление данных, анализ информации, формирование информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных и сведений, необходимых для принятия управленческих решений и предоставления информации внешним потребителям.Прямым результатом проведенных Мишустиным реформ стало повышение эффективности налоговой службы.16 января 2020 года указом президента РФ Владимира Путина назначен председателем правительства Российской Федерации.Все четыре года исполнительная власть провела в уникальных обстоятельствах внешних и внутренних шоков: это пандемия, сменившаяся военной операцией РФ на Украине и санкциями стран G7, не имевшими в истории аналогов ни по секторальному охвату, ни по жесткости.В октябре 2023 года Мишустин заявил, что "период адаптации к внешним вызовам в основном пройден", российская экономика "практически полностью восстановилась до докризисного уровня". В качестве задачи на следующие годы обозначил необходимость сохранения динамики роста и поддержку положительных измененийЧлен Государственного Совета Российской Федерации.Автор нескольких монографий, соавтор учебного пособия "Налоговый контроль", опубликовал ряд научных статей в изданиях "Вопросы экономики", "Финансы", "Экономическая политика", "Экономические науки", "Налоговый курьер", "Консультант", "Корпоративные системы" и других. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2010). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015), Почета (2012), преподобного Серафима Саровского III степени (2019), святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2021). Отмечен высшей наградой Афин – Золотой медалью почета (2021).Михаил Мишустин играет в хоккей, является болельщиком хоккейного клуба ЦСКА, выступал за команду "Премьер" в Ночной хоккейной лиге. Премьер-министр также увлекается музыкой, играет на фортепиано, является автором музыки к двум песням популярного исполнителя Григория Лепса.Глава правительства женат, у него трое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, михаил мишустин, москва