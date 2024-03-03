https://ria.ru/20240303/metropoliten-1930852071.html
Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития метро Москвы
Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития метро Москвы - РИА Новости, 03.03.2024
Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития метро Москвы
Премьер-министр Йемена Ахмед бен Мубарак вместе с делегацией высоко оценили уровень развития и технологичность метро Москвы во время экскурсии по метрополитену, РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:38
2024-03-03T16:38
2024-03-03T16:38
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москва
йемен
московский метрополитен
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Ахмед бен Мубарак вместе с делегацией высоко оценили уровень развития и технологичность метро Москвы во время экскурсии по метрополитену, сообщает департамент транспорта столицы. "В Московском метрополитене с экскурсией побывал премьер-министр Йемена Ахмед бен Мубарак ... Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития и технологичность московского метро: короткие интервалы между поездами и точность соблюдения расписания, современные поезда, турникеты и развитую систему пассажирских сервисов", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что иностранной делегации показали станции "Площадь Революции" и "Смоленская", а также Арбатско-Покровскую линию. Гости отметили красоту станций, добавил дептранс.
https://ria.ru/20240222/metro-1928880735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, йемен, московский метрополитен
В мире, Москва, Йемен, Московский метрополитен
Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития метро Москвы
Делегация из Йемена высоко оценила технологичность московского метро