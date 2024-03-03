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Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития метро Москвы - РИА Новости, 03.03.2024
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16:38 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/metropoliten-1930852071.html
Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития метро Москвы
Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития метро Москвы - РИА Новости, 03.03.2024
Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития метро Москвы
Премьер-министр Йемена Ахмед бен Мубарак вместе с делегацией высоко оценили уровень развития и технологичность метро Москвы во время экскурсии по метрополитену, РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:38
2024-03-03T16:38
в мире
москва
йемен
московский метрополитен
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Ахмед бен Мубарак вместе с делегацией высоко оценили уровень развития и технологичность метро Москвы во время экскурсии по метрополитену, сообщает департамент транспорта столицы. "В Московском метрополитене с экскурсией побывал премьер-министр Йемена Ахмед бен Мубарак ... Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития и технологичность московского метро: короткие интервалы между поездами и точность соблюдения расписания, современные поезда, турникеты и развитую систему пассажирских сервисов", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что иностранной делегации показали станции "Площадь Революции" и "Смоленская", а также Арбатско-Покровскую линию. Гости отметили красоту станций, добавил дептранс.
https://ria.ru/20240222/metro-1928880735.html
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в мире, москва, йемен, московский метрополитен
В мире, Москва, Йемен, Московский метрополитен
Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития метро Москвы

Делегация из Йемена высоко оценила технологичность московского метро

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтанция "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена
Станция Физтех Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Станция "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Ахмед бен Мубарак вместе с делегацией высоко оценили уровень развития и технологичность метро Москвы во время экскурсии по метрополитену, сообщает департамент транспорта столицы.
Московском метрополитене с экскурсией побывал премьер-министр Йемена Ахмед бен Мубарак ... Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития и технологичность московского метро: короткие интервалы между поездами и точность соблюдения расписания, современные поезда, турникеты и развитую систему пассажирских сервисов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что иностранной делегации показали станции "Площадь Революции" и "Смоленская", а также Арбатско-Покровскую линию. Гости отметили красоту станций, добавил дептранс.
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В миреМоскваЙеменМосковский метрополитен
 
 
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