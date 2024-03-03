https://ria.ru/20240303/metropoliten-1930852071.html

Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития метро Москвы

Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития метро Москвы - РИА Новости, 03.03.2024

Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития метро Москвы

Премьер-министр Йемена Ахмед бен Мубарак вместе с делегацией высоко оценили уровень развития и технологичность метро Москвы во время экскурсии по метрополитену, РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:38

2024-03-03T16:38

2024-03-03T16:38

в мире

москва

йемен

московский метрополитен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894798077_0:171:3106:1918_1920x0_80_0_0_904e407b58f52af872e3f1d9d4ba7d06.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Ахмед бен Мубарак вместе с делегацией высоко оценили уровень развития и технологичность метро Москвы во время экскурсии по метрополитену, сообщает департамент транспорта столицы. "В Московском метрополитене с экскурсией побывал премьер-министр Йемена Ахмед бен Мубарак ... Делегация из Йемена высоко оценила уровень развития и технологичность московского метро: короткие интервалы между поездами и точность соблюдения расписания, современные поезда, турникеты и развитую систему пассажирских сервисов", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что иностранной делегации показали станции "Площадь Революции" и "Смоленская", а также Арбатско-Покровскую линию. Гости отметили красоту станций, добавил дептранс.

https://ria.ru/20240222/metro-1928880735.html

москва

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, йемен, московский метрополитен