https://ria.ru/20240303/krymskiy_most-1930794476.html
Затруднений в проезде к Крымскому мосту нет
Затруднений в проезде к Крымскому мосту нет - РИА Новости, 03.03.2024
Затруднений в проезде к Крымскому мосту нет
Затруднений в проезде к Крымскому мосту с обеих сторон нет, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T07:30
2024-03-03T07:30
2024-03-03T07:30
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Затруднений в проезде к Крымскому мосту с обеих сторон нет, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение на мосту перекрыли в 3.40 мск в воскресенье на два часа. Причины не назывались. При этом находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В то же время в Минобороны России сообщили, что средства ПВО минувшей ночью над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников. "С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сводке, опубликованной по состоянию на 7 часов утра.
https://ria.ru/20240303/trassa_tavrida-1930790796.html
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Затруднений в проезде к Крымскому мосту нет
Инфоцентр: затруднений в проезде к Крымскому мосту нет с обоих сторон