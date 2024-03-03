https://ria.ru/20240303/krasnodar-1930843725.html

В Краснодаре мужчина ударил головой девочку-подростка на площадке

В Краснодаре мужчина ударил головой девочку-подростка на площадке - РИА Новости, 03.03.2024

В Краснодаре мужчина ударил головой девочку-подростка на площадке

Правоохранительные органы проводят проверку по факту видео, где мужчина бьет головой, материт и толкает девочку-подростка на детской площадке Краснодара. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:33

2024-03-03T15:33

2024-03-03T15:33

происшествия

краснодар

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку по факту видео, где мужчина бьет головой, материт и толкает девочку-подростка на детской площадке Краснодара. "На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности всех участников инцидента и их действиям дана правовая оценка", - сообщили в городском УМВД.Ранее в сети появились кадры, на которых в ходе конфликта мужчина подходит близко к девочке, называет ее "дерзкой" и бьет головой в лоб ребенка, а потом толкает в забор и материт. По словам очевидцев, мужчина таким образом заступился за сына, которого якобы периодически обижали девочки.

https://ria.ru/20240302/udmurtiya-1930668296.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, россия