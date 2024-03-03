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В Краснодаре мужчина ударил головой девочку-подростка на площадке
В Краснодаре мужчина ударил головой девочку-подростка на площадке - РИА Новости, 03.03.2024
В Краснодаре мужчина ударил головой девочку-подростка на площадке
Правоохранительные органы проводят проверку по факту видео, где мужчина бьет головой, материт и толкает девочку-подростка на детской площадке Краснодара. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:33
2024-03-03T15:33
2024-03-03T15:33
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку по факту видео, где мужчина бьет головой, материт и толкает девочку-подростка на детской площадке Краснодара. "На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности всех участников инцидента и их действиям дана правовая оценка", - сообщили в городском УМВД.Ранее в сети появились кадры, на которых в ходе конфликта мужчина подходит близко к девочке, называет ее "дерзкой" и бьет головой в лоб ребенка, а потом толкает в забор и материт. По словам очевидцев, мужчина таким образом заступился за сына, которого якобы периодически обижали девочки.
https://ria.ru/20240302/udmurtiya-1930668296.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре мужчина ударил головой девочку-подростка на площадке
В Краснодаре мужчина ударил головой девочку-подростка на детской площадке