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Обсуждать выход из конфликта на Украине будут Россия и США, считает Кнайсль - РИА Новости, 03.03.2024
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16:22 03.03.2024 (обновлено: 16:24 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/konflikt-1930850223.html
Обсуждать выход из конфликта на Украине будут Россия и США, считает Кнайсль
Обсуждать выход из конфликта на Украине будут Россия и США, считает Кнайсль - РИА Новости, 03.03.2024
Обсуждать выход из конфликта на Украине будут Россия и США, считает Кнайсль
США и Россия рано или поздно друг с другом обсудят выход из конфликта на Украине, хотя посредничество других стран тоже значимо, предположила в беседе с РИА... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:22
2024-03-03T16:24
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
карин кнайсль
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. США и Россия рано или поздно друг с другом обсудят выход из конфликта на Украине, хотя посредничество других стран тоже значимо, предположила в беседе с РИА Новости руководитель центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль. По версии Кнайсль, при участии Китая могли бы появиться "определенные идеи" относительно прекращения конфликта, и хорошие идеи будут приветствоваться. Собеседница также отметила огромный вклад турецкой дипломатии как посредника, создавшего "доверие на некоторых уровнях". "Я думаю, что рано или поздно Вашингтон и Москва будут говорить друг с другом", - сказала Кнайсль, отметив, что на самой Украине переговоры с Россией запрещены. В международных отношениях для переговоров на высоком уровне нужно сначала наводить мосты уровнями пониже, и "это потребует немало времени", добавила собеседница. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240303/gotovnost-1930834138.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, карин кнайсль
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Карин Кнайсль
Обсуждать выход из конфликта на Украине будут Россия и США, считает Кнайсль

Кнайсль: именно США и Россия будут говорить об окончании конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Карин Кнайсль . Архивное фото
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. США и Россия рано или поздно друг с другом обсудят выход из конфликта на Украине, хотя посредничество других стран тоже значимо, предположила в беседе с РИА Новости руководитель центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль.
По версии Кнайсль, при участии Китая могли бы появиться "определенные идеи" относительно прекращения конфликта, и хорошие идеи будут приветствоваться. Собеседница также отметила огромный вклад турецкой дипломатии как посредника, создавшего "доверие на некоторых уровнях".
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы
14:22
«
"Я думаю, что рано или поздно Вашингтон и Москва будут говорить друг с другом", - сказала Кнайсль, отметив, что на самой Украине переговоры с Россией запрещены.
В международных отношениях для переговоров на высоком уровне нужно сначала наводить мосты уровнями пониже, и "это потребует немало времени", добавила собеседница.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Кнайсль: Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Кнайсль призналась, что не уехала бы из России, где есть свобода
14:39
 
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