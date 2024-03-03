https://ria.ru/20240303/komnata-1930842050.html
В "Сириусе" открыли буддийскую молельную комнату
В "Сириусе" открыли буддийскую молельную комнату - РИА Новости, 03.03.2024
В "Сириусе" открыли буддийскую молельную комнату
В "Сириусе", где проходит Всемирный фестиваль молодежи, открыли буддийскую молельную комнату, сообщил Telegram-канал Фонда содействия буддийскому образованию. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:19
2024-03-03T15:19
2024-03-03T15:19
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930499074_0:191:3301:2048_1920x0_80_0_0_de45ffd97e2d86d051f1762fe0cdd09a.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В "Сириусе", где проходит Всемирный фестиваль молодежи, открыли буддийскую молельную комнату, сообщил Telegram-канал Фонда содействия буддийскому образованию. "На территории "Сириуса", объединившего молодежь всего мира, накануне открыли буддийскую молельную комнату", - говорится в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/festival-1930839737.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930499074_0:320:2304:2048_1920x0_80_0_0_18c8a75c43914f49bcda356b18c766f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
В "Сириусе" открыли буддийскую молельную комнату
В "Сириусе", где проходит ВФМ, открыли буддийскую молельную комнату