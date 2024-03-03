https://ria.ru/20240303/komnata-1930842050.html

В "Сириусе" открыли буддийскую молельную комнату

В "Сириусе" открыли буддийскую молельную комнату - РИА Новости, 03.03.2024

В "Сириусе" открыли буддийскую молельную комнату

В "Сириусе", где проходит Всемирный фестиваль молодежи, открыли буддийскую молельную комнату, сообщил Telegram-канал Фонда содействия буддийскому образованию. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:19

2024-03-03T15:19

2024-03-03T15:19

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В "Сириусе", где проходит Всемирный фестиваль молодежи, открыли буддийскую молельную комнату, сообщил Telegram-канал Фонда содействия буддийскому образованию. "На территории "Сириуса", объединившего молодежь всего мира, накануне открыли буддийскую молельную комнату", - говорится в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930839737.html

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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024