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В "Сириусе" открыли буддийскую молельную комнату - РИА Новости, 03.03.2024
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15:19 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/komnata-1930842050.html
В "Сириусе" открыли буддийскую молельную комнату
В "Сириусе" открыли буддийскую молельную комнату - РИА Новости, 03.03.2024
В "Сириусе" открыли буддийскую молельную комнату
В "Сириусе", где проходит Всемирный фестиваль молодежи, открыли буддийскую молельную комнату, сообщил Telegram-канал Фонда содействия буддийскому образованию. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:19
2024-03-03T15:19
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В "Сириусе", где проходит Всемирный фестиваль молодежи, открыли буддийскую молельную комнату, сообщил Telegram-канал Фонда содействия буддийскому образованию. "На территории "Сириуса", объединившего молодежь всего мира, накануне открыли буддийскую молельную комнату", - говорится в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/festival-1930839737.html
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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
В "Сириусе" открыли буддийскую молельную комнату

В "Сириусе", где проходит ВФМ, открыли буддийскую молельную комнату

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСимволика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В "Сириусе", где проходит Всемирный фестиваль молодежи, открыли буддийскую молельную комнату, сообщил Telegram-канал Фонда содействия буддийскому образованию.
«
"На территории "Сириуса", объединившего молодежь всего мира, накануне открыли буддийскую молельную комнату", - говорится в сообщении.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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РоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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