https://ria.ru/20240303/kofe-1930803795.html

Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию

Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию - РИА Новости, 03.03.2024

Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию

Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T09:46

2024-03-03T09:46

2024-03-03T09:46

экономика

россия

эфиопия

чам угала урят (посол эфиопии в россии )

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. "Нет, нет. Я знаю, в прошлом году были новости о возможном снижении импорта в РФ, но это была ложь. Мы хотим экспортировать больше кофе по всему миру", - сказал дипломат. Отвечая на вопрос о возможности скидок для российских потребителей, он ответил, что это не зависит от решений правительства, а от рынка. "Если в России есть спрос, то в Эфиопии бизнесмены могут это увидеть и экспортировать больше кофе. Но что касается скидок, то это будет определяться рыночными механизмами", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20230925/kofe-1898546119.html

россия

эфиопия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, эфиопия, чам угала урят (посол эфиопии в россии )