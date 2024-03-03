https://ria.ru/20240303/kofe-1930803795.html
Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию
Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию - РИА Новости, 03.03.2024
Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию
Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:46
2024-03-03T09:46
2024-03-03T09:46
экономика
россия
эфиопия
чам угала урят (посол эфиопии в россии )
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. "Нет, нет. Я знаю, в прошлом году были новости о возможном снижении импорта в РФ, но это была ложь. Мы хотим экспортировать больше кофе по всему миру", - сказал дипломат. Отвечая на вопрос о возможности скидок для российских потребителей, он ответил, что это не зависит от решений правительства, а от рынка. "Если в России есть спрос, то в Эфиопии бизнесмены могут это увидеть и экспортировать больше кофе. Но что касается скидок, то это будет определяться рыночными механизмами", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20230925/kofe-1898546119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эфиопия, чам угала урят (посол эфиопии в россии )
Экономика, Россия, Эфиопия, Чам Угала Урят (посол Эфиопии в России )
Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию
Посол Чам Угала Урят: Эфиопия не планирует сокращать экспорт кофе в Россию
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят.
"Нет, нет. Я знаю, в прошлом году были новости о возможном снижении импорта в РФ, но это была ложь. Мы хотим экспортировать больше кофе по всему миру", - сказал дипломат.
Отвечая на вопрос о возможности скидок для российских потребителей, он ответил, что это не зависит от решений правительства, а от рынка.
"Если в России есть спрос, то в Эфиопии бизнесмены могут это увидеть и экспортировать больше кофе. Но что касается скидок, то это будет определяться рыночными механизмами", - подчеркнул посол.
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