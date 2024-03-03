https://ria.ru/20240303/kirienko-1930832160.html

Кириенко назвал "Сириус" местом, где реализуются возможности России

Кириенко назвал "Сириус" местом, где реализуются возможности России - РИА Новости, 03.03.2024

Кириенко назвал "Сириус" местом, где реализуются возможности России

Сегодняшняя Россия - это страна возможностей, а университет "Сириус" - место, где эти возможности и мечты молодежи реализуются, заявил первый заместитель... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:07

2024-03-03T14:07

2024-03-03T14:11

сергей кириенко

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Сегодняшняя Россия - это страна возможностей, а университет "Сириус" - место, где эти возможности и мечты молодежи реализуются, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Сегодня мир меняется, меняется на наших глазах. И конечно, изменения - это всегда сложно, это всегда вызовы, всегда кризисы, но любое время изменений - это всегда время уникальных возможностей, Россия сегодня - страна возможностей, а созданный президентом России Владимиром Путиным университет "Сириус", федеральная территория Сириус - это место возможностей. Место возможностей для каждого ребёнка и молодого человека не только нашей огромной страны, но и для всего мира - это место, где мечты обязательно сбываются", - сказал журналистам Кириенко на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Говоря о фестивале, он отметил, что лучшим его наследием станут эмоции, которые люди увезут с собой. "Самое главное наследие - это десятки тысяч людей, которые разъедутся по всему миру, влюбленные в Россию, знающие Россию, у которых друзья в России, у которых с Россией связаны теплые, настоящие эмоции. Со всего мира съехались не случайные люди", - подчеркнул Кириенко. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930739740.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей кириенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024