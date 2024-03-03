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Кириенко назвал "Сириус" местом, где реализуются возможности России - РИА Новости, 03.03.2024
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14:07 03.03.2024 (обновлено: 14:11 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/kirienko-1930832160.html
Кириенко назвал "Сириус" местом, где реализуются возможности России
Кириенко назвал "Сириус" местом, где реализуются возможности России - РИА Новости, 03.03.2024
Кириенко назвал "Сириус" местом, где реализуются возможности России
Сегодняшняя Россия - это страна возможностей, а университет "Сириус" - место, где эти возможности и мечты молодежи реализуются, заявил первый заместитель... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:07
2024-03-03T14:11
сергей кириенко
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Сегодняшняя Россия - это страна возможностей, а университет "Сириус" - место, где эти возможности и мечты молодежи реализуются, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Сегодня мир меняется, меняется на наших глазах. И конечно, изменения - это всегда сложно, это всегда вызовы, всегда кризисы, но любое время изменений - это всегда время уникальных возможностей, Россия сегодня - страна возможностей, а созданный президентом России Владимиром Путиным университет "Сириус", федеральная территория Сириус - это место возможностей. Место возможностей для каждого ребёнка и молодого человека не только нашей огромной страны, но и для всего мира - это место, где мечты обязательно сбываются", - сказал журналистам Кириенко на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Говоря о фестивале, он отметил, что лучшим его наследием станут эмоции, которые люди увезут с собой. "Самое главное наследие - это десятки тысяч людей, которые разъедутся по всему миру, влюбленные в Россию, знающие Россию, у которых друзья в России, у которых с Россией связаны теплые, настоящие эмоции. Со всего мира съехались не случайные люди", - подчеркнул Кириенко. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/festival-1930739740.html
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60
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сергей кириенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Сергей Кириенко, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Кириенко назвал "Сириус" местом, где реализуются возможности России

Кириенко: Россия — это страна возможностей, а "Сириус" — место этих возможностей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус"
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Сегодняшняя Россия - это страна возможностей, а университет "Сириус" - место, где эти возможности и мечты молодежи реализуются, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сегодня мир меняется, меняется на наших глазах. И конечно, изменения - это всегда сложно, это всегда вызовы, всегда кризисы, но любое время изменений - это всегда время уникальных возможностей, Россия сегодня - страна возможностей, а созданный президентом России Владимиром Путиным университет "Сириус", федеральная территория Сириус - это место возможностей. Место возможностей для каждого ребёнка и молодого человека не только нашей огромной страны, но и для всего мира - это место, где мечты обязательно сбываются", - сказал журналистам Кириенко на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
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Говоря о фестивале, он отметил, что лучшим его наследием станут эмоции, которые люди увезут с собой. "Самое главное наследие - это десятки тысяч людей, которые разъедутся по всему миру, влюбленные в Россию, знающие Россию, у которых друзья в России, у которых с Россией связаны теплые, настоящие эмоции. Со всего мира съехались не случайные люди", - подчеркнул Кириенко.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
Сергей КириенкоВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)РоссияВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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