https://ria.ru/20240303/kirienko-1930831447.html

Кириенко назвал Всемирный фестиваль молодежи борьбой за будущее

Кириенко назвал Всемирный фестиваль молодежи борьбой за будущее - РИА Новости, 03.03.2024

Кириенко назвал Всемирный фестиваль молодежи борьбой за будущее

Всемирный молодежный фестиваль, который проходит на федеральной территории Сириус, - это не просто международное мероприятие, а борьба за будущее, и те, кто... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:59

2024-03-03T13:59

2024-03-03T13:59

всемирный фестиваль молодежи — 2024

сергей кириенко

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Всемирный молодежный фестиваль, который проходит на федеральной территории Сириус, - это не просто международное мероприятие, а борьба за будущее, и те, кто пытался ограничить Россию в проведении этого события, "с треском проиграли", заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. "То, что происходит здесь сегодня, - не просто молодежный фестиваль, это такая борьба за будущее. И те, кто пытались не дать его провести, ограничить коммуникацию России с миром, многие из участников говорят, что им запрещали сюда приехать, ругали, что в страшной России их будут встречать негостеприимно, это опасно для жизни, сейчас видно по глазам ребят, что у них другое понимание, что такое Россия. Те, кто пытался ограничивать нас, они с треском проиграли. И вот это для нас самое главное наследие", - сказал журналистам Кириенко на полях фестиваля. Он отметил, что все, что сегодня происходит на фестивале, формирует будущее молодежи. "Этот диалог дружбы взаимопонимания, который закладывается здесь, будет существенно влиять на то, что происходит в их странах, и на их взаимоотношения с Россией, и на то, что происходит в мире в целом", - заключил Кириенко. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930829281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, сергей кириенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество